Fajn akce: Skvělý ASUS Vivobook S 14 má OLED displej, 24 GB RAM a slušný výkon! Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook S 14 OLED má procesor AMD Ryzen AI 7 350 s NPU pro AI úlohy 14" OLED displej pokrývá 100 % DCI-P3, celokovové tělo váží jen 1,3 kg S kódem ALZADNY5 stojí 23 990 Kč místo původních 30 490 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Tenký, lehký a s OLED displejem – ASUS Vivobook S 14 OLED cílí na ty, kteří chtějí prémiový pracovní nástroj bez kompromisů v přenositelnosti. Osloví celokovová konstrukce, RGB klávesnice a procesor připravený na AI úlohy za cenu pod 25 tisíc korun. OLED displej a procesor s NPU Displej má úhlopříčku 14 palců, rozlišení WUXGA (1920 × 1200) v poměru 16:10 a pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3. Pro grafiky a tvůrce obsahu je to zásadní parametr. Jas 400 nitů a certifikace TÜV Rheinland pro snížení modrého světla zajišťují komfortní práci i při delších sezeních. Obnovovací frekvence je 60 Hz – na práci dostačující, pro hry méně. Procesor AMD Ryzen AI 7 350 má 8 jader s taktem až 5 GHz a integrovanou NPU jednotku s výkonem 50 TOPs pro AI aplikace. K tomu 24 GB LPDDR5x paměti a 1TB SSD s rozhraním PCIe 4.0. Integrovaná grafika AMD Radeon zvládne běžnou práci i lehčí hry, ale dedikovanou GPU zde nehledejte. KOUPIT NA ALZE Prémiová konstrukce pod 1,5 kg Celokovové tělo má tloušťku pouhých 13,9 mm a hmotnost 1,3 kg – notebook se vejde do jakékoli tašky a nebudete ho cítit. Certifikace MIL-STD-810H potvrzuje odolnost podle amerického armádního standardu. Panty s rozsahem 180° umožňují otevřít notebook do vodorovné polohy při práci ve skupině. Baterie 75 Wh slibuje až 14 hodin výdrže, rychlé nabíjení doplní 60 % kapacity za 49 minut. Klávesnice má RGB podsvícení s možností nastavení přes Windows Dynamic Lighting. Audio nese certifikaci Harman Kardon s Dolby Atmos. Webkamera s rozlišením 1080p podporuje automatické rámování a korekci očního kontaktu. V únoru 2025 stál notebook 30 490 Kč, nyní ho se slevovým kódem ALZADNY5 pořídíte za 23 990 Kč. Dáváte přednost OLED displejům, nebo vám stačí klasický IPS panel? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Asus Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025