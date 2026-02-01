TOPlist

Skvěle vybavený ASUS Vivobook s 15" OLED displejem, procesorem Intel Core Ultra 9 a grafikou RTX 4050 pořádně zlevnil

  • ASUS Vivobook Pro 15 OLED s procesorem Intel Core Ultra 9 klesl na 33 637 Kč oproti původním 45 490 Kč
  • Notebook kombinuje 3K OLED displej se 120Hz frekvencí a grafiku NVIDIA GeForce RTX 4050
  • Výbava zahrnuje 24 GB RAM, 2TB SSD a podporu umělé inteligence přes integrované NPU

Adam Kurfürst
1.2.2026 08:00
ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506CU OLED013X s okny

Pokud jste v posledních měsících přemýšleli o pořízení výkonného notebooku pro tvorbu obsahu nebo hraní her, ale odrazovala vás cena, máme dobrou zprávu. ASUS Vivobook Pro 15 OLED v konfiguraci s procesorem Intel Core Ultra 9 285H a grafikou RTX 4050 nyní seženete za zlomek původní částky. Z někdejších 45 490 Kč cena klesla na 33 637 Kč, což představuje úsporu přes 11 800 Kč.

OLED displej, který potěší tvůrce i filmové nadšence

Hlavním lákadlem tohoto stroje je bezesporu 15,6palcový OLED panel s rozlišením 2880 × 1620 pixelů. Díky technologii OLED nabízí dokonalou černou barvu, kterou LCD panely nedokáží reprodukovat, a 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Pro grafiky a střihače videa je podstatná certifikace PANTONE Validated, která garantuje věrné podání barev přímo z výroby.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED render zepredu

Obnovovací frekvence 120 Hz v kombinaci s odezvou pouhých 0,2 ms zajistí plynulý obraz jak při práci s videem, tak při hraní her. Maximální jas dosahuje 500 nitů v HDR režimu, přičemž displej disponuje certifikací VESA DisplayHDR True Black 600. Nechybí ani ochrana očí v podobě redukce modrého světla s certifikací TÜV Rheinland.

Výkon pro náročné úlohy i moderní AI

Pod kapotou pracuje 16jádrový procesor Intel Core Ultra 9 285H s maximální frekvencí až 5,4 GHz. Oproti běžným procesorům obsahuje NPU jednotku (Neural Processing Unit) s výkonem až 13 TOPS, která akceleruje úlohy umělé inteligence přímo na zařízení. To se hodí například při práci s AI nástroji v Adobe aplikacích nebo při lokálním běhu jazykových modelů.

Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 4050 se 6 GB VRAM nabízí podporu ray tracingu a technologie DLSS 3.0, která dokáže výrazně zvýšit snímkovou frekvenci ve hrách. Díky MUX Switchi lze přepínat mezi hybridním režimem pro úsporu energie a režimem dedikované GPU pro maximální herní výkon. ASUS udává celkový TDP kombinace CPU a GPU až 125 W v režimu plné rychlosti.

Paměť a úložiště bez kompromisů

Testovaná konfigurace disponuje 24 GB operační paměti DDR5, přičemž 8 GB je přípájeno na desce a dalších 16 GB lze vyměnit v SO-DIMM slotu. Úložiště obstarává 2TB SSD s rozhraním PCIe 4.0, které zajišťuje rychlé načítání systému i aplikací. K dispozici je navíc druhý M.2 slot pro případné rozšíření.

Konektivita a praktické vybavení

V oblasti portů ASUS nešetřil. Notebook nabízí Thunderbolt 4 s rychlostí 40 Gb/s, USB 3.2 Gen 2 Type-C s podporou Power Delivery, dva klasické USB-A porty, HDMI 2.1 a čtečku SD karet. Síťové připojení zajišťuje Wi-Fi 6E a gigabitový ethernet přes RJ45.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED render ze strany porty

Za zmínku stojí 5Mpx webkamera s infračerveným snímačem pro odemykání pomocí Windows Hello a fyzickou krytkou pro ochranu soukromí. Klávesnice je podsvícená, obsahuje numerický blok a speciální DialPad na touchpadu – virtuální otočný ovladač pro rychlé úpravy parametrů v kreativních aplikacích.

Baterie a chlazení

Baterie s kapacitou 75 Wh podle výrobce zvládne celodenní práci, byť při náročnějším vytížení s dedikovanou grafikou bude výdrž pochopitelně kratší. Podporuje rychlé nabíjení – na 50 % se dostanete za přibližně 30 minut. Chlazení obstarává systém IceCool Pro se dvěma ventilátory a pěti měděnými trubicemi, který udržuje komponenty v provozních teplotách i při plném zatížení.

Pro koho je notebook vhodný?

ASUS Vivobook Pro 15 OLED cílí především na tvůrce obsahu – střihače videa, grafiky a fotografy, kteří ocení přesné barvy OLED displeje a dostatečný výkon pro práci v Adobe Premiere, DaVinci Resolve nebo Photoshopu. Díky RTX 4050 a MUX Switchi si na své přijdou i hráči středně náročných titulů, kteří preferují kvalitní obraz před maximálním rozlišením.

Naopak pokud hledáte ultratenký cestovní stroj, hmotnost 1,8 kg a rozměry odpovídající 15,6″ notebooku nemusí vyhovovat. Pro hardcore gaming s tituly v maximálních detailech by bylo vhodnější sáhnout po strojích s RTX 4070 nebo 4080. A pokud potřebujete notebook jen na kancelářskou práci a prohlížení webu, je tato konfigurace zbytečně předimenzovaná.

Cena a dostupnost

ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506CU-OLED013X se aktuálně prodává od 33 637 Kč. Na Alze jej momentálně seženete v akci za 35 990 Kč. Vzhledem k původní ceně přes 45 tisíc jde o zajímavou příležitost pro ty, kdo chtějí výkonný pracovní stroj s kvalitním displejem za rozumné peníze.

Uvažujete o pořízení notebooku s OLED displejem?

