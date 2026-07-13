Intel Core 9 v notebooku pod 15 tisíc? Tento ASUS má OLED displej a nyní zlevnil na historické minimum Hlavní stránka Zprávičky ASUS Vivobook 16 kombinuje výkonný Intel Core 9 270H s 16" OLED displejem a 512GB SSD Nyní stojí 14 990 Kč místo 23 990 Kč (úspora 9 000 Kč, tedy −37 %) Za tuhle cenu jinde silnější procesor nenajdete, háček je ale v 8 GB RAM a chybějícím adaptéru Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Tenhle notebook je zvláštní konfigurace, která ale při správném pohledu dává velký smysl — ASUS Vivobook 16 teď na Alze koupíte za 14 990 Kč místo původních 23 990 Kč. Než objednáte, ověřte si aktuální dostupnost v detailu na Alze, notebooky s takhle silným čipem pod patnácti tisíci nebývají na skladě dlouho. CHCI VIVOBOOK V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete co nejsilnější procesor za nejmíň peněz a nevadí vám dokoupit paměť.⚠️ Zvažte, že v základu má jen 8 GB RAM, chybí operační systém i nabíječka a grafika je jen integrovaná.💡 Za 14 990 Kč je to nejsilnější procesor v téhle cenovce, ale počítejte s investicí navíc. Proč je tenhle notebook zajímavý Původní cena 23 990 Kč byla za tuhle konfiguraci přemrštěná, dnes ho ale na Alze koupíte za 14 990 Kč a najednou vypadá úplně jinak. Hlavní tahák je Intel Core 9 270H — čtrnáctijádrový čip, který v této cenové hladině nemá konkurenci. Přidejte OLED displej s 95% pokrytím DCI-P3 a dostáváte stroj, který zvládne střih, kompilaci i práci s daty. Za předpokladu, že mu dodáte paměť, kterou si zaslouží. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Core 9 270H s turbem až 5,8 GHz a čtrnácti jádry zvládne exportovat video, kompilovat kód i běhat s desítkami otevřených panelů v prohlížeči bez zpomalení. OLED panel znamená skutečnou černou a syté barvy — ideál pro fotky, video i sledování seriálů, kde běžný LCD za stejné peníze vypadá vedle něj vybledle. 512GB SSD na rozhraní PCIe 4.0 nastartuje systém během pár sekund. S hmotností 1,88 kg ho v batohu unesete, i když 16″ úhlopříčka není zrovna cestovatelský formát. KOUPIT ZA 14 990 KČ Praktická stránka: co si musíte dokoupit Buďme upřímní hned na začátku: v balení není nabíječka ani operační systém. Adaptér naštěstí není problém, notebook se nabíjí přes USB-C, takže vám poslouží i běžná 68W nabíječka od telefonu nebo powerbanka. Windows si ale budete muset pořídit sami, nebo sáhnout po Linuxu. Konektorová výbava je jinak slušná: 2× USB-C, 2× USB 3.2, USB 2.0, HDMI i čtečka microSD. Potěší podsvícená klávesnice s numerikou a čtečka otisků, webkamera v rozlišení 720p je ale na dnešní poměry chudinka. Na co si dát pozor Největší slabina je jasná: 8 GB RAM v době, kdy jsou paměti drahé. Na běžnou práci to projde, ale u tak silného procesoru je to jako dát závodní motor do auta s malou nádrží. Po dokoupení dalšího modulu na 16 GB se z notebooku stane úplně jiný stroj. Druhý kompromis je integrovaná grafika Intel, která moderní hry v rozumných detailech neutáhne. Baterie 50 Wh u čtrnáctijádrového čipu taky nebude žádný maraton, počítejte s prací poblíž zásuvky. UŠETŘIT 9 000 KČ Verdikt Za 14 990 kč budete těžko shánět laptop s výkonnějším procesorem. Jestliže využijete jeho výkon a nevadí vám dokoupit další RAM modul, je to jeden z nejlepších dealů letošního roku. Co říkáte na tento notebook? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Asus Notebook oled slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025