Intel Core 9 v notebooku pod 15 tisíc? Tento ASUS má OLED displej a nyní zlevnil na historické minimum

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.7.2026 20:00
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asus vivobook webp
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Tenhle notebook je zvláštní konfigurace, která ale při správném pohledu dává velký smysl — ASUS Vivobook 16 teď na Alze koupíte za 14 990 Kč místo původních 23 990 Kč. Než objednáte, ověřte si aktuální dostupnost v detailu na Alze, notebooky s takhle silným čipem pod patnácti tisíci nebývají na skladě dlouho.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete co nejsilnější procesor za nejmíň peněz a nevadí vám dokoupit paměť.
⚠️ Zvažte, že v základu má jen 8 GB RAM, chybí operační systém i nabíječka a grafika je jen integrovaná.
💡 Za 14 990 Kč je to nejsilnější procesor v téhle cenovce, ale počítejte s investicí navíc.

Proč je tenhle notebook zajímavý

Původní cena 23 990 Kč byla za tuhle konfiguraci přemrštěná, dnes ho ale na Alze koupíte za 14 990 Kč a najednou vypadá úplně jinak. Hlavní tahák je Intel Core 9 270H — čtrnáctijádrový čip, který v této cenové hladině nemá konkurenci. Přidejte OLED displej s 95% pokrytím DCI-P3 a dostáváte stroj, který zvládne střih, kompilaci i práci s daty. Za předpokladu, že mu dodáte paměť, kterou si zaslouží.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Core 9 270H s turbem až 5,8 GHz a čtrnácti jádry zvládne exportovat video, kompilovat kód i běhat s desítkami otevřených panelů v prohlížeči bez zpomalení. OLED panel znamená skutečnou černou a syté barvy — ideál pro fotky, video i sledování seriálů, kde běžný LCD za stejné peníze vypadá vedle něj vybledle. 512GB SSD na rozhraní PCIe 4.0 nastartuje systém během pár sekund. S hmotností 1,88 kg ho v batohu unesete, i když 16″ úhlopříčka není zrovna cestovatelský formát.

KOUPIT ZA 14 990 KČ

Praktická stránka: co si musíte dokoupit

Buďme upřímní hned na začátku: v balení není nabíječka ani operační systém. Adaptér naštěstí není problém, notebook se nabíjí přes USB-C, takže vám poslouží i běžná 68W nabíječka od telefonu nebo powerbanka. Windows si ale budete muset pořídit sami, nebo sáhnout po Linuxu. Konektorová výbava je jinak slušná: 2× USB-C, 2× USB 3.2, USB 2.0, HDMI i čtečka microSD. Potěší podsvícená klávesnice s numerikou a čtečka otisků, webkamera v rozlišení 720p je ale na dnešní poměry chudinka.

Na co si dát pozor

Největší slabina je jasná: 8 GB RAM v době, kdy jsou paměti drahé. Na běžnou práci to projde, ale u tak silného procesoru je to jako dát závodní motor do auta s malou nádrží. Po dokoupení dalšího modulu na 16 GB se z notebooku stane úplně jiný stroj. Druhý kompromis je integrovaná grafika Intel, která moderní hry v rozumných detailech neutáhne. Baterie 50 Wh u čtrnáctijádrového čipu taky nebude žádný maraton, počítejte s prací poblíž zásuvky.

UŠETŘIT 9 000 KČ

Verdikt

Za 14 990 kč budete těžko shánět laptop s výkonnějším procesorem. Jestliže využijete jeho výkon a nevadí vám dokoupit další RAM modul, je to jeden z nejlepších dealů letošního roku.

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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