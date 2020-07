ASUS ROG Phone 3 má utajenou frekvenci displeje. Kolik Hz zvládne?

Nedávno představený herní telefon ROG Phone 3 od firmy ASUS láká potenciální zájemce na velkou spoustu špičkových parametrů. Patří mezi ně také superrychlá obnovovací frekvence displeje, která se vyšplhala na oficiální hodnotu 144 Hz. Stejně vlastně má i obrazovka konkurenčního Lenovo Legion Duel. Jak se nyní podařilo zjistit, herní dělo od ASUSu má v nastavení na výběr nejen hodnoty 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz a 144 Hz, ale po troše drobný úprav i tajnou hladinu 160 Hz. Frekvence displeje u ASUS ROG Phone 3 je reálně ještě vyšší než v oficiálních specifikacích.

Za objevem stojí jeden z členů komunity XDA Developers. Jak je nyní běžnou praxí, zkoušel zjistit, v jakých okamžicích dochází k případnému automatickému přepínání frekvencí. Při tom ke svému překvapení objevil zmíněnou vyšší frekvenci. Aby se zobrazila mezi klasickými možnostmi, stačí údajně jen přes ADB (ano, chce to trochu pokročilejší zkušenosti) zadat příkaz “adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1”. Je tato vyšší frekvence u displeje mobilu ASUS ROG Phone 3 stabilní a bezpečná? Autor testu tvrdí, že ji má ve svém herním telefonu několik dní a vše je v pořádku. Firma by ji asi ani do skrytého nastavení nedala, kdyby nebyla alespoň částečně vyzkoušená

Proč myslíte, že ASUS tuto frekvenci ukryl?

Zdroj: XDA