Špičková klávesnice Asus ROG Azoth 96 HE už je v Česku! Má OLED displej a Hall Effect spínače, cena vás odrovná

  • Asus ROG Azoth 96 HE je nová prémiová herní klávesnice s Hall Effect spínači, OLED displejem a bezdrátovým 8 kHz polling rate
  • Klíčem pro hráče je nastavitelný aktivační bod od 0,1 do 3,5 mm po krocích 0,01 mm a SOCD funkce
  • Cena 9 199 Kč není pro každého — ale za českou lokalizaci a tuhle výbavu má v segmentu málo konkurence

Jakub Kárník
1.5.2026 20:00
Klávesnice s Hall Effect spínači už dávno nejsou jen výsadou hardcore esportovců. Stávají se mainstreamem, jenže s tím přichází i nutnost odlišit se. Asus se v případě ROG Azoth 96 HE za 9 199 Kč rozhodl postavit novou generaci spínačů ROG HFX V2, OLED displej a 8 kHz polling rate i v bezdrátu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hrajete kompetitivní FPS, oceňujete přesné nastavení aktivačního bodu po jednotlivých klávesách a chcete bezdrátovou klávesnici s 8 kHz polling rate. České rozložení je v segmentu HE klávesnic vzácné.
⚠️ Zvažte, že za lepší peníze pořídíte Keychron Q5 HE s celokovovým tělem. V balení nejsou náhradní spínače a Asus je neprodává ani samostatně.
💡 Za 9 199 Kč dostanete layout 96 % s českou lokalizací, hot-swap PCB, gasket-mount konstrukci, PBT doubleshot keycapy, OLED displej s otočným knoflíkem, tri-mode konektivitu (USB-C / 2,4 GHz / Bluetooth) a výdrž baterie kolem 36–40 hodin v plné zátěži.

Co je Hall Effect a proč to chcete

Tradiční mechanické spínače mají pevně daný aktivační bod — typicky kolem 2 mm. Hall Effect spínače fungují přes magnetické pole, takže umí registrovat sílu stisku v reálném čase. U ROG HFX V2 to znamená, že si nastavíte aktivační bod kdekoli od 0,1 do 3,5 mm po krocích 0,01 mm — pro každou klávesu zvlášť. WASD chcete co nejcitlivější, mezerník naopak ne.

K tomu rapid trigger, který klávesu resetuje hned, jak začnete uvolňovat — výhoda v rytmických hrách i kompetitivních střílečkách. Speed Tap (známý jako SOCD) řeší konflikt protichůdných směrových kláves a zrychluje strafování. Pozor ale, v Counter-Strike 2 je tato funkce zakázaná a může vést k banu, takže si pohlídejte, kde ji použít.

Cena, konkurence a komu to dává smysl

Devět tisíc za klávesnici je hodně peněz a Asus si to dobře uvědomuje. Konkurence v podobě Keychron Q5 HE nabídne celokovové tělo za výrazně nižší cenu, ale postrádá pokročilé nastavení po 0,01 mm a 8 kHz polling rate v bezdrátu. ROG Azoth 96 HE má naopak hliníkový jen vrch a plastovou spodní část — pevné, ale na tuhle cenovku by se čekal celokovový mechanismus.

V čem Azoth vyhrává, je kombinace funkcí, kterou nikde jinde nedostanete. OLED displej s otočným knoflíkem umožňuje měnit aktivační bod, hlasitost nebo RGB profily přímo na klávesnici, gasket-mount konstrukce s vícevrstvým tlumením dává příjemný zvuk i pro psaní a předmazané stabilizátory eliminují to nepříjemné drnčení mezerníku.

Dali byste devět tisíc za herní klávesnici, nebo je to už za hranicí, kterou nepřekročíte?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

