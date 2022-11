Společnost Asus letos vydala hned několik vlajkových modelů. Na většinu z nich si u nás na webu můžete přečíst také recenzi, ať už jde o Zenfone 9, nebo ROG Phone 6(D). Tchajwanská společnost je ale (bohužel) známá tím, že své telefony nepodporuje tak dlouho, jako konkurence v podobě Samsungu nebo Xiaomi. Nyní ale firma zveřejnila seznam zobrazující aktualizace Androidu 13 pro nejnovější mobily.

Jako první se mohou těšit majitelé telefonu Asus Zenfone 9, který by měl dostat aktualizaci na Android 13 již v prosinci letošního roku. Následovat bude loňský Zenfone 8, který dostane aktualizaci v lednu 2023 a v závěsu bude herní řada ROG Phone 6(D), která se dočká v prvním čtvrtletí příštího roku. Loňská řada ROG Phone 5(s) se může těšit ve druhém čtvrtletí příštího roku. Je trochu zvláštní, že je mezi jednotlivými mobily tak dlouhý časový rozestup, ale snad firma ví, co dělá. Od konkurence se má ale ještě co učit a to jak v rychlosti, tak délce softwarové podpory.

Jak se těšíte na Android 13 u Asus mobilů?

