Na začátku tohoto roku se objevila zpráva, že Ubisoft údajně pracuje na několika různých hrách ze série Assassin’s Creed. Jednou z nich byl titul Codename Jade, který byl později skutečně potvrzen jako nová hra pro Android a iOS. Příběh hry se bude odehrávat ve starověké Číně a časově bude zasazený do třetího století před naším letopočtem. Když je řeč o čase, tak už se nově ví i datum, kdy tato mobilní hra otevře brány veřejného beta testování.

Vývojáři z Ubisoftu a Level Infinite oznámili, že vybraní zájemci o předběžné testování hry budou moci do nově vytvořeného světa zabijáků vstoupit od 3. srpna. Autoři se přitom budou při zpřístupňování ohlížet na oficiální seznam, na který se můžete také zapsat. Registrace ovšem automatické vpuštění do beta programu nezaručuje.

Assassin’s Creed Codename Jade – Teaser Trailer | Ubisoft Forward 2023

Hlavní postavou Assassin’s Creed Codename Jade by měla být Sia. A to v době době, kdy Čína zažívá jednu ze svých prvních sjednocených dynastií. O příběhu hry toho ale jinak zatím není příliš známo. Například není potvrzeno, jak velkou roli bude hrát společnost Abstergo Industries, pokud vůbec nějakou. Zdá se však nepravděpodobné, že by Ubisoft vydal hru Assassin’s Creed, která by nezahrnovala hlavní antagonistickou organizaci série. Není také jasné, zda bude tato hra kanonická.

