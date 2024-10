Aqara se stává členem programu Works with Home Assistant

Usnadní to integraci jejích chytrých produktů do oblíbeného smart home systému

Zatím se dočkává Hub M3, populární zámek Smart Lock U200 a dva senzory

Oblíbený výrobce smart home zařízení Aqara přináší důležitou novinku pro majitele tří ze svých inteligentních produktů a brány Hub M3. Minulý měsíc ohlášená spolupráce s Home Assistant, v rámci níž zařízení získávají certifikaci „Works via Matter with Home Assistant“, může značně usnadnit integraci spotřebičů do systému chytré domácnosti.

Populární open-source krabička Home Assistant je vhodná pro každého nadšence do myšlenky smart home. Umožňuje propojení nejrůznějších produktů od opravdu široké škály výrobců, abyste je mohli ovládat pomocí jedné aplikace a vytvářet pokročilé automatizace.

Integrovat zařízení Aqara do systému Home Assistant bylo dosud přinejmenším velmi komplikované, místy pak cíle nešlo dosáhnout vůbec. Právě zařazení části sortimentu do programu Works with Home Assistant má zajistit podstatně snazší konfiguraci či možnost instalace firmwarových aktualizací přímo z aplikace Home Assistant.

S využitím standardu Matter over Thread se certifikace kromě zmíněného hubu dočkávají zařízení Aqara Motion and Light Sensor P2, Door and Window Sensor P2 a Smart Lock U200. Podpory by se také měl dočkat nový Smart Lock U300.

Zdroj: Home Assistant