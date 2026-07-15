Gigantický spor: Apple vytáhl na OpenAI právníky kvůli chystanému AI telefonu Hlavní stránka Zprávičky Apple zažaloval OpenAI — tvrdí, že mu firma kradla technologie z iPhonu pro chystaný „ChatGPT Phone" Podle Bloombergu přetáhla OpenAI za pár měsíců přes 400 zaměstnanců Applu, řadu z nich z týmů kolem vývoje iPhonů Apple žádá odškodné i zničení údajně odcizených dat a dokumentů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O tom, že OpenAI chystá vlastní telefon, se spekuluje už dlouho. Teď se ale kolem něj strhla mnohem zajímavější bitva, než jaké parametry bude mít. Apple podal na tvůrce ChatGPT žalobu a obvinil ho z toho, že mu systematicky odnáší technologie i lidi. A ten nejpikantnější detail zní jako scénář ke špionážnímu filmu. Checklist, jak vynést informace Co to znamená pro chystaný telefon Checklist, jak vynést informace Přetahovat si zaměstnance je v Silicon Valley normální sport — jenže 400 lidí za pár měsíců, a to často z týmů, které přímo vyvíjejí nové iPhony, je jiná váhová kategorie. Podle informací Bloombergu měl navíc jeden bývalý manažer Applu ještě před svým odchodem do OpenAI sepsat cosi jako checklist, jak obejít bezpečnostní opatření výrobce při odnášení interních informací. Zdůrazněme ale, že zatím jde o tvrzení z žaloby, nikoli o prokázaná fakta. Apple kromě finanční kompenzace požaduje, aby firma OpenAI všechna údajně odcizená data a dokumenty zničila. Co to znamená pro chystaný telefon Bloomberg si všímá, že samotná existence žaloby a následné vyšetřování může zafungovat jako mráz na jaře: méně lidí z Applu se odváží k OpenAI přejít a ještě méně jich s sebou vezme interní know-how. V delším horizontu by spor mohl firmu donutit část svých produktů přepracovat. Zatím to ale nevypadá, že by ji to brzdilo — OpenAI má první hardware oznámit ještě letos, dodávky se čekají v roce 2027 a na vývoji se podílí bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. Koupili byste si telefon od OpenAI, nebo je celý ten nápad předem odsouzený? Zdroj: Bloomberg, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple OpenAI soud spor Mohlo by vás zajímat AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 WhatsApp u soudu: přelomový rozsudek ukazuje, kdo zodpovídá za sledování uživatelů Jana Skálová 29.12.2024 Tyhle chytré brýle mají kameru a umělou inteligenci. Jak je na tom cena? Adam Kurfürst 14.12.2024