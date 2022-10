Každý rok společnost Apple při příležitosti představení nových Apple Watch sdílí příběhy lidí, kterým hodinky zachránily život. To je jistě pravda, v minulosti jsme vás o podobných příbězích sami informovali. Jenže nyní naopak poslaly jednoho z uživatelů do nemocnice.

Web 9to5mac přišel s příběhem uživatele, kterému jednoho dne Apple Watch vzplanuly. Pokud byste si mysleli, že k incidentu došlo někde v horku nebo poté, co byly dlouhou dobu na přímém slunci, byli byste na omylu. Pan Miller seděl doma a všiml si, že se mu hodinky zahřívají více, než by bylo obvyklé. Zadní strana hodinek praskla a tak je sundal. Osudným se mu ale stal moment, kdy je vzal do ruky, aby je vyfotil. V ten moment měly totiž explodovat a tak musel spěchat na pohotovost s menšími popáleninami.

Apple Watch Series 7 blows up

Apple se situací začal okamžitě zabývat a Millerovi byl nápomocen. Firma mu poděkovala za jeho zkušenosti a zároveň poslala dokument, který měl podepsat. Stálo v něm, že prohlašuje, že tento příběh nebude nikde sdílet. To se ale očividně nestalo.

Vzplanula vám někdy nějaká elektronika?

