Další streamovací gigant brutálně zlevňuje. Apple TV+ můžete mít nyní za čtvrtinu

Rádi sledujete filmy, ale předplácení všech dostupných streamovacích platforem by vás zruinovalo? V tom případě byste měli nyní zpozornět. Jeden z gigantů, konkrétně Apple TV+, nyní nabízí výjimečnou akci. Pokud si ji předplatíte a stihnete to do 26. dubna, budete ji mít za exkluzivní cenu 49 Kč měsíčně.

Tato výjimečně nízká cena je vám garantována po dobu 3 měsíců a získáte za ni veškerý obsah dostupný pro předplatitele. Pokud vás zaujme natolik, že si ji budete chtít ponechat i nadále, tak následně přejdete na klasický tarif za 199 Kč měsíčně.

Pro získání slevy nejsou žádné další podmínky. Stačí jen kliknout na webu Apple TV+ na tlačítko „Accept Offer“, vyplnit svůj e-mail, požadované heslo, jméno a příjmení, datum narození a zemi. Následně vám bude založen účet pro přihlašování, zaplatíte a můžete se začít dívat. Nemusíte mít iPhone ani žádné další zařízení s iOS. Ba co víc, Apple TV+ je dostupná dokonce i jako aplikace pro telefony s Androidem.

Nutno ale poznamenat, že Apple se v tomto případě tak trochu opičí. Úplně stejnou cenovku, tedy 49 Kč měsíčně na 3 měsíce, totiž nedávno nabízel jeho konkurent Disney+. Ten navíc tuto akci zopakoval už podruhé a nyní ji zaměřil nejen na nové zákazníky, nýbrž i na ty, kteří v minulosti už předplatné měli, ale z nějakého důvodu ho zrušili.

Zdroj: Apple TV+