Spolupráce gigantů: Apple se tajně spojil se Samsungem kvůli skládačce

Už nějaký čas se šušká o tom, že Apple vyvíjí ohebný telefon. Nebylo by se čemu divit – většina konkurentů už nějakou tu skládačku má a Apple je v tomto ohledu neuvěřitelně pozadu. Přitom uživatelé by jistě po několika řadách téměř identických iPhonů uvítali změnu. Jenže se zdá, že inženýři Applu narazili na jednu nepřekonatelnou překážku.

Na jakou? Na displeje. Technologie displejů ohebných telefonů je velmi specifická a její vývoj časově i finančně náročný. A ne vždy se to povede. Apple přitom evidentně nehodlá riskovat faux pas v podobě praskajících a ne příliš kvalitních displejů. A tak se spekuluje, že uzavřel dohodu se Samsungem. Tedy s jedním ze svých největších konkurentů.

Online deník Business Korea přinesl informaci o tom, že si Apple vybral dodavatele displejů pro své budoucí ohebné mobily a je jím právě Samsung. Ten patří k největším výrobcům displejů na světě. A Applu má být schopen dodat kvalitní OLED displeje, které po otevření nebudou mít žádnou rýhu uprostřed.

Podle spekulací by Apple mohl chtít vyrábět až 15 milionů skládaček ročně. A k představení mobilu by mohlo dojít už letos. Jestli se tak stane a jak bude vypadat, na to si ještě budeme muset počkat.

Čím nás Apple podle vašeho názoru u svých skládaček překvapí?

Zdroj: Business Korea, MacRumors