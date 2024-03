Apple prý pracuje na unikátním konceptu nového MacBooku

Bude mít skládací obrazovku

Měl by přijít již brzy na trh

Populární analytik Ming-Chi Kuo přišel s informací, že Apple chystá koncept nového MacBooku. Model by měl mít 20.3” obrazovku, kterou budete moct složit podobně jako foldable smartphony. A měl by být k dostání už v roce 2027.

MacBook se skládací obrazovkou zatím Apple ani oficiálně nepředstavil. Proto se mi zdá rok uvedení na trh velmi nepravděpodobný. Mohli bychom spíše předpokládat, že ještě před tímto MacBookem nám Apple představí skládací telefony nebo tablety. Tento předpoklad ovšem analytik úplně vylučuje. Společnost prý v následujících dvou letech prodej žádného skládacího iPadu ani iPhonu nezahájí.

Koncept skládacího displeje od Samsungu

Samsung Flex Note

O tom, že Apple možná chystá MacBook se skládacím displejem, se mluví už nějakou dobu. Podle některých dohadů se společnost ptala Samsungu a LG, zda jí poskytnou skládací panel s úhlopříčkou 20.25”, který by mohla použít pro svůj notebook. To dává smysl, jelikož oba výrobci se koncepty těchto displejů dlouhodobě zabývají. Nejspíše se Applu podařilo dohodnout se Samsungem. Ten by mu měl podle insiderů požadované skládací panely vyrábět.

Jsou podle vás skládací monitory budoucnost notebooků?

Zdroj: GSMArena, TheVerge