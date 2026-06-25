Apple zdražil MacBook Neo o tři tisíce. Nejlevnější notebook značky teď stojí 19 990 Kč Hlavní stránka Zprávičky Základní MacBook Neo zdražil o 3000 Kč na 19 990 Kč Verze s 512 GB a Touch ID nově vyjde na 22 990 Kč Na vině je nedostatek pamětí kvůli boomu okolo AI serverů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Apple jen něco přes tři měsíce po uvedení zvýšil ceny svého nejlevnějšího notebooku. MacBook Neo v Česku podražil napříč všemi variantami o tři tisíce. Cenovou úpravu Apple oznámil 25. června 2026 a podle serverů MacRumors a 9to5Mac se týká celého světa; konkrétní částky se liší podle místní měny. O kolik MacBook Neo zdražil V Česku základní MacBook Neo s 256GB úložištěm a klávesnicí bez Touch ID nově stojí 19 990 Kč, tedy o 3000 Kč více než dosavadních 16 990 Kč. Vyšší konfigurace s 512 GB a Touch ID podražila ze 19 990 Kč na 22 990 Kč. Nová cena základní verze se tak vyrovnala dřívější ceně té dražší. Připomeňme, jak ceny vypadaly při startu prodeje a kam se posunuly teď: 256 GB: 16 990 Kč → 19 990 Kč (+3000 Kč) 512 GB s Touch ID: 19 990 Kč → 22 990 Kč (+3000 Kč) studentská cena od 14 290 Kč → 17 490 Kč (varianta s 512 GB nově 20 490 Kč) Proč Apple zvedá ceny? Důvodem je podle Applu rostoucí cena komponent, hlavně operačních a úložných pamětí. Generální ředitel Tim Cook dříve zmínil „enormní zvýšení cen“ od dodavatelů a poukázal na celosvětový nedostatek pamětí, který žene nahoru poptávka po čipech pro AI servery. Pouliční ceny zatím klesaly Stojí za zmínku, že nová čísla jsou oficiální ceník Applu. U českých prodejců přitom Neo od jarního startu spíš zlevňovalo – verze s 512 GB se na Heurece dala sehnat i pod 18 500 Kč. Reálné koncové ceny v e-shopech se proto od ceníku Applu můžou lišit a nějakou dobu potrvá, než se zdražení promítne ke všem obchodníkům. Specifikace zůstávají beze změny. MacBook Neo podle Applu nabízí 13″ displej Liquid Retina, čip A18 Pro, 8 GB sjednocené paměti a pasivní chlazení bez ventilátoru. Na výběr zůstávají čtyři barvy – stříbrná, ruměná, citrusově žlutá a indigo. Koupili byste si MacBook Neo i za vyšší cenu, nebo počkáte na slevy u prodejců? Zdroje: Apple, 9to5Mac, MacRumors O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Apple A18 ceny Macbook Notebook Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Xiaomi chystá notebook s fantastickou výdrží baterie! Jeho představení je na spadnutí Jakub Kárník 27.12.2024