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Apple zdražil MacBook Neo o tři tisíce. Nejlevnější notebook značky teď stojí 19 990 Kč

  • Základní MacBook Neo zdražil o 3000 Kč na 19 990 Kč
  • Verze s 512 GB a Touch ID nově vyjde na 22 990 Kč
  • Na vině je nedostatek pamětí kvůli boomu okolo AI serverů

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
25.6.2026 22:00
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MacBook Neo ve čtyřech barevných variantách

Apple jen něco přes tři měsíce po uvedení zvýšil ceny svého nejlevnějšího notebooku. MacBook Neo v Česku podražil napříč všemi variantami o tři tisíce. Cenovou úpravu Apple oznámil 25. června 2026 a podle serverů MacRumors a 9to5Mac se týká celého světa; konkrétní částky se liší podle místní měny.

O kolik MacBook Neo zdražil

V Česku základní MacBook Neo s 256GB úložištěm a klávesnicí bez Touch ID nově stojí 19 990 Kč, tedy o 3000 Kč více než dosavadních 16 990 Kč. Vyšší konfigurace s 512 GB a Touch ID podražila ze 19 990 Kč na 22 990 Kč. Nová cena základní verze se tak vyrovnala dřívější ceně té dražší.

macbook neo

Připomeňme, jak ceny vypadaly při startu prodeje a kam se posunuly teď:

  • 256 GB: 16 990 Kč → 19 990 Kč (+3000 Kč)
  • 512 GB s Touch ID: 19 990 Kč → 22 990 Kč (+3000 Kč)
  • studentská cena od 14 290 Kč → 17 490 Kč (varianta s 512 GB nově 20 490 Kč)

Proč Apple zvedá ceny?

Důvodem je podle Applu rostoucí cena komponent, hlavně operačních a úložných pamětí. Generální ředitel Tim Cook dříve zmínil „enormní zvýšení cen“ od dodavatelů a poukázal na celosvětový nedostatek pamětí, který žene nahoru poptávka po čipech pro AI servery.

Pouliční ceny zatím klesaly

Stojí za zmínku, že nová čísla jsou oficiální ceník Applu. U českých prodejců přitom Neo od jarního startu spíš zlevňovalo – verze s 512 GB se na Heurece dala sehnat i pod 18 500 Kč. Reálné koncové ceny v e-shopech se proto od ceníku Applu můžou lišit a nějakou dobu potrvá, než se zdražení promítne ke všem obchodníkům.

Specifikace zůstávají beze změny. MacBook Neo podle Applu nabízí 13″ displej Liquid Retina, čip A18 Pro, 8 GB sjednocené paměti a pasivní chlazení bez ventilátoru. Na výběr zůstávají čtyři barvy – stříbrná, ruměná, citrusově žlutá a indigo.

Koupili byste si MacBook Neo i za vyšší cenu, nebo počkáte na slevy u prodejců?

Zdroje: Apple, 9to5Mac, MacRumors

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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