Apple už údajně chystá MacBook Neo 2. Dostane výkonnější čip A19 Pro i víc paměti Hlavní stránka Zprávičky Apple podle úniku připravuje druhou generaci svého nejlevnějšího notebooku MacBook Neo Pohánět ho má nový čip A19 Pro namísto současného A18 Pro Přibýt mají 4 GB operační paměti navíc a nové barevné varianty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva První generace MacBooku Neo se rychle stala hitem a Mark Gurman z agentury Bloomberg tvrdí, že nástupce už se chystá. Druhá generace MacBooku Neo by mohla dorazit už v první polovině příštího roku a přinese spíše decentní vylepšení než revoluci – i tak je to ale pro každého, kdo o levném MacBooku uvažuje, důvod na chvíli zpozornět. Nový čipset a více paměti Největší změna se má odehrát pod kapotou. Do druhé generace prý zamíří čip A19 Pro, tedy nástupce dnešního A18 Pro. V praxi by to mělo znamenat citelně vyšší výkon procesoru i grafiky, aniž by se muselo sahat po dražších čipech řady M. Připomeňme, že současný model výrobce založil právě na mobilním čipu z iPhonů – a mimo jiné i díky němu se cenově vešel pod dvacet tisíc. Druhou novinkou má být operační paměť. Základ se má zvednout z 8 na 12 GB, tedy o ony čtyři gigabajty, které dnešní verzi občas chybí. Osm gigabajtů sjednocené paměti sice macOS ukočíruje, jenže při desítkách otevřených panelů v prohlížeči nebo práci s fotkami na strop narazíte; vyšší základ ho posune dál. Že zrovna paměť podražuje, přitom není náhoda – její ceny teď kvůli globální krizi rostou napříč celým trhem. Paměťová krize: proč zdražují telefony, počítače i konzole – a jak dlouho to potrvá Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Chystat se mají i nové barvy. Jaké přesně, to zatím nikdo neupřesnil; víme jen, že k současné nabídce (stříbrná, ruměná, citrusově žlutá a indigo) mají přibýt další odstíny. O displeji, výdrži baterie ani případné změně designu naopak nevíme vůbec nic, takže je klidně možné, že tělo notebooku zůstane beze změny. Kdy MacBook Neo 2 dorazí? Konkrétní datum Gurman nezmínil, jako pravděpodobný termín ale označil první polovinu příštího roku. Sedělo by to – první MacBook Neo dorazil letos v březnu. A cena? Tu pro druhou generaci zatím nikdo neprozradil. Vodítkem může být ta současná: základní model se prodával od 16 990 Kč, po červnovém zdražení oficiálně za 19 990 Kč. Jestli si nová generace přinese vyšší výbavu i vyšší cenovku, se teprve uvidí. Apple zdražil MacBook Neo, Alza ale cenu rychle vrátila na původní úroveň. Vyplatí se koupit hned? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Vyplatí se podle vás na druhou generaci MacBooku Neo počkat? Zdroje: MacRumors, Bloomberg Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Apple CPU Macbook macOS únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025