Apple už údajně chystá MacBook Neo 2. Dostane výkonnější čip A19 Pro i víc paměti

  • Apple podle úniku připravuje druhou generaci svého nejlevnějšího notebooku MacBook Neo
  • Pohánět ho má nový čip A19 Pro namísto současného A18 Pro
  • Přibýt mají 4 GB operační paměti navíc a nové barevné varianty

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
27.7.2026 06:00
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První generace MacBooku Neo se rychle stala hitem a Mark Gurman z agentury Bloomberg tvrdí, že nástupce už se chystá. Druhá generace MacBooku Neo by mohla dorazit už v první polovině příštího roku a přinese spíše decentní vylepšení než revoluci – i tak je to ale pro každého, kdo o levném MacBooku uvažuje, důvod na chvíli zpozornět.

Nový čipset a více paměti

Největší změna se má odehrát pod kapotou. Do druhé generace prý zamíří čip A19 Pro, tedy nástupce dnešního A18 Pro. V praxi by to mělo znamenat citelně vyšší výkon procesoru i grafiky, aniž by se muselo sahat po dražších čipech řady M. Připomeňme, že současný model výrobce založil právě na mobilním čipu z iPhonů – a mimo jiné i díky němu se cenově vešel pod dvacet tisíc.

Druhou novinkou má být operační paměť. Základ se má zvednout z 8 na 12 GB, tedy o ony čtyři gigabajty, které dnešní verzi občas chybí. Osm gigabajtů sjednocené paměti sice macOS ukočíruje, jenže při desítkách otevřených panelů v prohlížeči nebo práci s fotkami na strop narazíte; vyšší základ ho posune dál. Že zrovna paměť podražuje, přitom není náhoda – její ceny teď kvůli globální krizi rostou napříč celým trhem.

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Chystat se mají i nové barvy. Jaké přesně, to zatím nikdo neupřesnil; víme jen, že k současné nabídce (stříbrná, ruměná, citrusově žlutá a indigo) mají přibýt další odstíny. O displeji, výdrži baterie ani případné změně designu naopak nevíme vůbec nic, takže je klidně možné, že tělo notebooku zůstane beze změny.

Kdy MacBook Neo 2 dorazí?

Konkrétní datum Gurman nezmínil, jako pravděpodobný termín ale označil první polovinu příštího roku. Sedělo by to – první MacBook Neo dorazil letos v březnu.

A cena? Tu pro druhou generaci zatím nikdo neprozradil. Vodítkem může být ta současná: základní model se prodával od 16 990 Kč, po červnovém zdražení oficiálně za 19 990 Kč. Jestli si nová generace přinese vyšší výbavu i vyšší cenovku, se teprve uvidí.

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Vyplatí se podle vás na druhou generaci MacBooku Neo počkat?

Zdroje: MacRumors, Bloomberg

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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