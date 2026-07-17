Apple zdražil MacBook Neo, Alza ale cenu rychle vrátila na původní úroveň. Vyplatí se koupit hned? Hlavní stránka Zprávičky Apple v červnu zdražil MacBook Neo o 3000 Kč na oficiálních 19 990 Kč Alza základní model znovu nabízí za původních 16 990 Kč Disponuje smartphonovým čipem A18 Pro a váží méně než 1,3 kg Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Zdražování Applu se dostalo i do Česka, nejvíce přitom byly zasaženy počítače. Zatímco oficiální ceník MacBooku Neo koncem června vyskočil na 19 990 Kč, Alza základní verzi už zase vrátila na 16 990 Kč – tedy přesně na částku, jakou notebook stál před zdražením ceníku. Na Alze znovu stojí tolik, co dříve Apple 25. června zvýšil ceny části sortimentu a nejlevnější MacBook podražil o tři tisíce – ze 16 990 Kč na 19 990 Kč u varianty s 256GB úložištěm. Jenže oficiální ceník je jedna věc a koncové ceny v obchodech druhá. Alza zvýšení sice zprvu dorovnala, teď už ale zase základní model prodává za 16 990 Kč. Vylepšená verze s TouchID, podsvícenou klávesnicí a 512 GB místa pak stojí 19 990 Kč. Notebook je přitom skladem a Alza nabízí možnost bezplatného vyzkoušení po dobu 60 dní. OBJEDNAT MACBOOK NEO Na Alze sice u produktu svítí štítek informující o ušetřených 3000 Kč, jenže ten se počítá proti novému ceníku Applu, ne proti dřívější prodejní ceně. Pro kupujícího je výsledek příjemný tak jako tak – za základní Neo teď u tohoto prodejce zaplatíte o 3000 Kč méně, než kolik za něj chce sám Apple. Rozdíl ale nemusí vydržet věčně a vzhledem k situaci okolo cen pamětí, která hned tak neutichne, se s nákupem spotřební elektroniky obecně nemusí vyplatit čekat. Co nejlevnější MacBook zvládne a komu se vyplatí MacBook Neo je historicky nejlevnější notebook Applu a hardwarově vychází z toho, co značka zná z iPhonů. Pohání ho čip A18 Pro se šestijádrovým procesorem, k tomu 8 GB sjednocené paměti, 256GB SSD a 13″ lesklý displej s rozlišením 2408 × 1506 bodů, který Apple prodává pod marketingovým názvem Liquid Retina. Váží 1,23 kg a díky pasivnímu chlazení pracuje úplně bez ventilátoru, takže je naprosto tichý. Apple slibuje až šestnáctihodinovou výdrž baterie a plnou podporu Apple Intelligence i systému macOS Tahoe. Na výběr jsou čtyři barvy – stříbrná, ruměná, citrusově žlutá a indigo – a Alza k notebooku přidává 60denní záruku vrácení a standardní dvouletou záruku. V praxi tak dostanete plnohodnotný Mac s ekosystémem, který se svižně spáruje s iPhonem, za cenu lepšího Androidu střední třídy. Férově je ale potřeba dodat, kde Neo šetří. Osm gigabajtů paměti je na dnešní poměry na hraně a se 256GB úložištěm rychle vystačíte spíš na základ – náročnější práci s videem nebo desítkami aplikací naráz čekejte kompromisy. Základní česká verze navíc nemá Touch ID ani Wi-Fi 6E a napájecí adaptér není součástí balení. Pro běžné psaní, web, streamování, školu i lehčí kreativu ale výkon i tak bohatě stačí. CHCI MACBOOK NEO Komu tedy dává smysl? Ideální je pro studenty, do domácnosti nebo jako druhý lehký notebook na cesty – zkrátka pro každého, kdo chce tichý a lehký Mac s dlouhou výdrží a nepotřebuje výkon pracovních strojů řady Pro. A pokud po něm sáhnete, dokud ho Alza drží za 16 990 Kč, koupíte ho ještě za starou cenu. Vzali byste MacBook Neo teď, dokud drží starou cenu, nebo počkáte, jak se ceny u nás srovnají? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Apple Apple A18 Macbook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025