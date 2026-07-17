Apple zdražil MacBook Neo, Alza ale cenu rychle vrátila na původní úroveň. Vyplatí se koupit hned?

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
17.7.2026 10:00
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macbook neo jpg
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Zdražování Applu se dostalo i do Česka, nejvíce přitom byly zasaženy počítače. Zatímco oficiální ceník MacBooku Neo koncem června vyskočil na 19 990 Kč, Alza základní verzi už zase vrátila na 16 990 Kč – tedy přesně na částku, jakou notebook stál před zdražením ceníku.

Na Alze znovu stojí tolik, co dříve

Apple 25. června zvýšil ceny části sortimentu a nejlevnější MacBook podražil o tři tisíce – ze 16 990 Kč na 19 990 Kč u varianty s 256GB úložištěm. Jenže oficiální ceník je jedna věc a koncové ceny v obchodech druhá. Alza zvýšení sice zprvu dorovnala, teď už ale zase základní model prodává za 16 990 Kč. Vylepšená verze s TouchID, podsvícenou klávesnicí a 512 GB místa pak stojí 19 990 Kč. Notebook je přitom skladem a Alza nabízí možnost bezplatného vyzkoušení po dobu 60 dní.

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Na Alze sice u produktu svítí štítek informující o ušetřených 3000 Kč, jenže ten se počítá proti novému ceníku Applu, ne proti dřívější prodejní ceně.

macbook neo indigo render zepredu

Pro kupujícího je výsledek příjemný tak jako tak – za základní Neo teď u tohoto prodejce zaplatíte o 3000 Kč méně, než kolik za něj chce sám Apple. Rozdíl ale nemusí vydržet věčně a vzhledem k situaci okolo cen pamětí, která hned tak neutichne, se s nákupem spotřební elektroniky obecně nemusí vyplatit čekat.

Co nejlevnější MacBook zvládne a komu se vyplatí

MacBook Neo je historicky nejlevnější notebook Applu a hardwarově vychází z toho, co značka zná z iPhonů. Pohání ho čip A18 Pro se šestijádrovým procesorem, k tomu 8 GB sjednocené paměti, 256GB SSD a 13″ lesklý displej s rozlišením 2408 × 1506 bodů, který Apple prodává pod marketingovým názvem Liquid Retina. Váží 1,23 kg a díky pasivnímu chlazení pracuje úplně bez ventilátoru, takže je naprosto tichý.

macbook neo ve skole zluta

Apple slibuje až šestnáctihodinovou výdrž baterie a plnou podporu Apple Intelligence i systému macOS Tahoe. Na výběr jsou čtyři barvy – stříbrná, ruměná, citrusově žlutá a indigo – a Alza k notebooku přidává 60denní záruku vrácení a standardní dvouletou záruku. V praxi tak dostanete plnohodnotný Mac s ekosystémem, který se svižně spáruje s iPhonem, za cenu lepšího Androidu střední třídy.

Férově je ale potřeba dodat, kde Neo šetří. Osm gigabajtů paměti je na dnešní poměry na hraně a se 256GB úložištěm rychle vystačíte spíš na základ – náročnější práci s videem nebo desítkami aplikací naráz čekejte kompromisy. Základní česká verze navíc nemá Touch ID ani Wi-Fi 6E a napájecí adaptér není součástí balení. Pro běžné psaní, web, streamování, školu i lehčí kreativu ale výkon i tak bohatě stačí.

CHCI MACBOOK NEO

Komu tedy dává smysl? Ideální je pro studenty, do domácnosti nebo jako druhý lehký notebook na cesty – zkrátka pro každého, kdo chce tichý a lehký Mac s dlouhou výdrží a nepotřebuje výkon pracovních strojů řady Pro. A pokud po něm sáhnete, dokud ho Alza drží za 16 990 Kč, koupíte ho ještě za starou cenu.

Vzali byste MacBook Neo teď, dokud drží starou cenu, nebo počkáte, jak se ceny u nás srovnají?

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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