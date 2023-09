Apple se prý chystá vstoupit na trh s levnými notebooky

Ty mají konkurovat hlavně laptopům s Chrome OS

Počítat můžeme s kovovým tělem i plnohodnotným systémem macOS

V posledních letech jsou Chromebooky synonymem pro cenově dostupné a funkční notebooky, zejména ve vzdělávacím segmentu. Apple, který je (mimo jiné) znám kvalitními, ale dražšími produkty je však údajně připraven ukrojit si kus koláče z tohoto trhu. Podle posledních zpráv se chystá na uvedení levnějšího MacBooku, což by mohl být výrazný a také velice nečekaný posun ve strategii firmy, který by mohl proměnit trh s levnými notebooky.

Chrome OS je stále populárnější

Chromebooky, kterým dominují společnosti jako Acer, Samsung a Lenovo, jsou osvědčenou volbou pro studenty a vlastně všechny uživatele, kteří hledají počítač pro jednoduchou práci a zároveň za něj nechtějí utratit majlant. Vzhledem k tomu, že Chromebooky běží na operačním systému Chrome OS, jsou optimalizovány pro rychlé prohlížení webu a cloudové služby, což je pro mnoho uživatelů dostačující řešení.

What is a Chromebook?

V případě, že se potvrdí zprávy o levnějším MacBooku, mohlo by to znamenat značné rozšíření cílové skupiny firmy Apple. Firmy, školy a studenti, kteří by si normálně nemohli dovolit nákup MacBooku, by najednou byli potenciálními zákazníky.

Co čekat od levného MacBooku?

Podle dostupných informací by nová řada MacBooků neměla opustit ikonickou kovovou konstrukci a samozřejmě na nich poběží plnohodnotný systém macOS. V tuto chvíli ale není zcela jasné, jaký hardware jablečná společnost využije. Nabízí se opětovné navázání spolupráce s Intelem nebo AMD, jako pravděpodobnější varianta se mi však jeví použití vlastního čipu, ať se jedná o M1, M2 nebo nějaký dosud nepředstavený model. Dá se očekávat, že by u podobného laptopu Apple vsadil na displej s Full HD rozlišením.

V tuto chvíli jde ale o pouhou spekulaci a je otázkou, zda by tímto rozhodnutím Apple nestřelil do vlastních řad. Zákazníci toužící po jablečném počítači by najednou měli dostupnější variantu, která by jim mohla nahradit MacBook Air, tedy aktuálně nejlevnější notebook, který má společnost ve svém portfoliu.

Jakou máte zkušenost s notebooky od Applu?

Zdroj: gizmochina.com