iPhone 20 bude fotit jako filmová kamera. Apple testuje technologii LOFIC

Apple chystá do iPhonu 20 zásadní upgrade fotoaparátů s technologií LOFIC
LOFIC senzory umožní dynamický rozsah až 20 EV – úroveň filmových kamer
iPhone 18 Pro Max dostane proměnlivou clonu a světelnější teleobjektiv

Jakub Kárník
Publikováno: 29.10.2025 16:00

Apple připravuje na dvacáté výročí iPhonu v roce 2027 podle všeho nejen kompletní redesign s bezrámečkovým displejem, ale především revoluci ve fotografování. Podle zdrojů z Jižní Koreje a Číny dostane iPhone 20 vlastní senzor s technologií LOFIC, která dramaticky zvýší schopnost zachytit detaily ve světlých i tmavých částech snímku najednou.

Co je LOFIC a proč je to velká věc
Čína nasadí LOFIC už v roce 2026
iPhone 18 Pro Max dostane proměnlivou clonu
Bezrámečkový design a vlastní senzory

Co je LOFIC a proč je to velká věc

Zkratka LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) označuje technologii, která umožňuje každému pixelu na senzoru ukládat různé množství světla podle toho, jak jasná je daná část scény. Výsledek? Telefon zvládne v jediném snímku zachytit jak přepálené oblohy, tak tmavé stíny – bez nutnosti kombinovat více expozic do HDR fotky.

Dynamický rozsah se u LOFIC senzorů může dostat až na 20 EV stop, což je úroveň profesionálních filmových kamer a blíží se k tomu, co vidí lidské oko. Pro srovnání: současné iPhony zvládnou reálně kolem 12-14 EV stop.

Apple má podle korejského leakera yeux1122 funkční prototyp a testuje ho na vývojových zařízeních. Firma dokonce v červenci podala patent popisující vrstvený design senzoru s dedikovanou vrstvou pro zachycení světla a procesní vrstvou, která v reálném čase redukuje šum.

Čína nasadí LOFIC už v roce 2026

Apple nebude první. Čínští výrobci jako Xiaomi, Honor, Huawei, Oppo a Vivo plánují nasadit LOFIC senzory od Sony už v roce 2026 ve svých vlajkových lodích. Huawei Pura 80 Ultra už dokonce LOFIC má.

To je klasický scénář, který u Applu známe: konkurence technologii nasadí dřív, Apple přijde o rok později s vlastní, vyladěnou verzí a prodá ji jako revoluci. Funguje to pořád.

iPhone 18 Pro Max dostane proměnlivou clonu

Ještě předtím, než dorazí iPhone 20, se dočkáme vylepšení u generace 18. Leaker Digital Chat Station potvrdil, že iPhone 18 Pro Max (2026) bude mít hlavní fotoaparát s proměnlivou clonou. To znamená, že fotografové budou moci manuálně zúžit clonu, aby dosáhli větší hloubky ostrosti – praktické třeba při focení skupinových fotek, kde chcete, aby byli ostří všichni lidé.

Kromě toho má 48Mpx periskopický teleobjektiv na iPhone 18 Pro Max dostat světelnější clonu než současná f/2.8. Rychlejší objektiv pomůže hlavně při focení v šeru a při natáčení videa.

Špatná zpráva? Obě novinky budou podle všeho exkluzivně jen pro větší model Pro Max. Menší iPhone 18 Pro si bude muset vystačit se současným hardwarem.

Bezrámečkový design a vlastní senzory

iPhone 20 má podle dřívějších informací dostat displej zakřivený ze všech čtyř stran, což by mělo vytvořit dojem, že držíte v ruce jeden kus skla. Kombinace revolučního designu a nové generace fotoaparátů dává smysl – Apple takto obvykle slaví milníky.

Důležité je, že Apple už nebude závislý jen na Sony. Vlastní LOFIC senzor znamená větší kontrolu nad celým řetězcem – od hardware po softwarové zpracování obrazu. To je stejná cesta, jakou Apple prošel u procesorů (řada A a M) nebo u modemů.

Budete ochotni čekat až do roku 2027 na nejlepší fotomobil od Applu?

Zdroj: GSMArena, Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…