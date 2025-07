Obří únik z Applu: Tajný iPhone 17 Pro byl vyfocen na ulici, takhle vypadá

Víte, co se nestává každý den? Že by se někdo procházel s nepředstaveným iPhonem po ulici. Apple totiž nesnáší úniky jako málokterá firma a své zaměstnance drží zkrátka. O to víc nás překvapily fotky, které se objevily na síti X, zachycující chlápka, jak se producíruje s něčím, co by mohlo být prototypem iPhonu 17 Pro.

Zamaskovaný telefon, který leccos prozrazuje

Uživatel @Skyfops nám naservíroval dvě fotky týpka držícího dva telefony. První je zjevně současný iPhone 16 Pro bez pouzdra, který má na zádech nálepku s nějakým kódem – typická věc pro interní testovací zařízení Applu. Ale to, co držel v druhé ruce, to je teprve zajímavé.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ — Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025

Telefon je nacpaný v masivním černém pouzdře, které má asi stejnou eleganci jako pancéřová skříň. Takové pouzdro používá Apple, když nechce, aby někdo viděl, jak novinka vypadá. Jenže i přes tohle maskování je vidět přesunutý LED blesk a LiDAR skener v horním rohu – přesně tam, kde je podle dosavadních úniků očekáváme u iPhonu 17 Pro s novým fotomodulem přes celou šířku zad.

I Gurman tomu věří

Když se na nějaký únik dívám skepticky, podívám se, co na to říká Mark Gurman z Bloombergu. Tenhle chlapík má v Applu informátory snad všude. A tentokrát? „Tohle vypadá legit,“ napsal. To hodně zvyšuje šance, že se díváme na skutečný prototyp iPhonu 17 Pro, a ne na nějaký fejk.

Druhá fotka ukazuje oba telefony vedle sebe z přední strany a je na ní vidět, jak obří je to ochranné pouzdro. Připomíná spíš malou cihlu než telefon.

Co se očekává od nového iPhonu?

Když už jsme u toho, co o iPhonu 17 Pro vlastně víme? Podle všeho to bude zařízení, které konečně naplní význam slova „Pro“ v názvu.

Očekává se speciální aplikace pro fotoaparát s profesionálními funkcemi, další tlačítko pro focení a 8× teleobjektiv. K tomu také možnost nahrávat video z více kamer současně. Zvětšení by se měl dočkat také akumulátor (hlavně u verze Pro Max), lepší chlazení a antireflexní displej, podobný jako u Galaxy S25 Ultra.

Co říkáte na dosud nepředstavený iPhone 17 Pro?

Zdroj: 9to5mac, Skyfops