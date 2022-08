Společnost Apple včera oficiálně oznámila datum své každoroční konference. Konkurenty k těm nejlepším Android telefonům můžeme očekávat již 7. září v 10:00 pacifického času, což u nás vychází na tradičních 19:00.

Bude ji možné samozřejmě sledovat buď na oficiálním webu, nebo na YouTube. Není žádným tajemstvím, že firma ukáže hned čtyři modely nových jablečných telefonů a to sice iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. V nabídce letos bude chybět varianta Mini, která se neprodávala tak dobře, jak by si Apple představoval. Namísto toho uvidíme naopak klasický iPhone 14, nýbrž ve větší velikosti, což by mohl být vůbec nejprodávanější model.

Jablečné telefony by se letos měly zbavit také ikonického výřezu, který má nahradit dvojitý průstřel. Kromě toho se mohou jablíčkáři těšit také na Always-On funkci, avšak ta zůstane exkluzivní u Pro verzí. Stejně tak by tomu mělo být u čipu Apple A16. Standardní iPhone 14 a iPhone 14 Max si mají vystačit s loňským Apple A15.

Spekuluje se také o novém 48Mpx fotoaparátu i lepší selfie kamerce. Vedle telefonů se odhalí také hodinky Apple Watch Series 8.

Jak se těšíte na nové iPhony?

Zdroj: The Verge