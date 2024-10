Apple nebude pán prstenů. Vzdal gigant tento segment úplně?

Chytrý prsten je alternativou k chytrým hodinkám

Nejvýznamnější pozici na trhu má Oura a nově do něj vstoupil Samsung

Apple podle posledních informací ještě ani nezačal s vývojem

Už to vypadalo, že Apple vydá vlastní chytrý prsten, ale zase nic. Server Mac Rumors s odvoláním na analýzu Bloombergu uvádí, že Apple chytrý prsten nejenže nevydá v nejbližší době, ale že dokonce ještě ani nezačal pořádně s vývojem. Zvěsti, které živily tuto spekulaci, se ukázaly jako liché.

Na trhu je už delší dobu chytrý prsten Oura, který se osvědčil a má své místo na trhu. Letos vydal svůj chytrý prsten Galaxy Ring i Samsung. Mohli jsme jej vidět na veletrhu IFA a v Paříži během olympijských her. Vlastně v okolních zemích jej můžeme i koupit, ale Česko není Samsungem oficiálně podporováno.

Samsung Galaxy Ring vystavený v Paříži

Apple, jak je jeho zvykem, vyčkává. Je to už druhý významný segment trhu, kde Apple nemá vlastní želízko v ohni. Zatímco ohebné telefony jsou na trhu už v šesté generaci, Apple nevydal ani jeden. Jenže v tomto případě Apple pravděpodobně vyčkává, až bude technologie dostatečně vyspělá a pak přijde, jak má ve zvyku, s velkou reklamní kampaní.

V případě chytrého prstenu ale Apple pravděpodobně brzdí něco jiného, a to strach z kanibalizace trhu s chytrými hodinkami. Chytrý prsten má totiž podobné funkce jako chytré hodinky. Apple se oprávněně bojí, že by lidé koupili chytrý prsten a prodej chytrých hodinek by poklesl. Šlo by to udělat podobně jako Samsung, který do chytrého prstenu Galaxy Ring neimplementoval možnost placení a zákazníci tak musí mít prsten i hodinky, ale to mně k Apple nesedí.

Místo chytrého prstenu nyní vypadá pravděpodobněji vydání levnější verze chytrých hodinek Apple Watch SE. Ty by mohly přijít v roce 2025 s pouze plastovým pouzdrem. Jestli je od Apple tato strategie rozumná, ukáže čas.

Kdy myslíte, že Apple vydá vlastní chytrý prsten?

Zdroj: MacRumors, Bloomberg