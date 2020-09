Apple na své konferenci v září představil iPad Air 2020, ve kterém tiká nový čipset Apple A14. S největší pravděpodobností se stejného čipsetu dočkáme i u nadcházejících iPhonů. Obecně se očekává, že jablečný gigant představí tento rok 4 modely – iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. Ve všech modelech by měl tikat právě tento čipset, přičemž Pro varianty budou mít výhodu v lepším displeji, fotoaparátu a baterii. Apple však chystá něco, na co jsme u něj nebyli doposud zvyklí – čipset střední třídy Apple B14.

Leaker Mauri QHD si není jistý, zda bude tento čipset založen právě na Apple A14, nebo zda bude postaven od základu jinak. Je velice pravděpodobné že se v prvních telefonech objeví již začátkem příštího roku, kdy má Apple představit iPhone 12 Mini a také iPhone 12 ve 4G variantě. Analytik Jun Zhang se s tímto názorem ztotožnil a sdělil že LTE verze iPhonu 12 bude mít zcela jiný procesor.

Apple B14 chip

They have a midrange chip ready 👀

idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before, or a whole new chip

for the iPhone 12 Mini maybe? SE2 Plus? SE3? idk

i´ve had it for months

but #AppleEvent in 14 hours.. cant risk it

im hearing

— Mauri QHD (@MauriQHD) September 15, 2020