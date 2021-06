Aplikace od Applu na telefonu s Androidem? Ještě nedávno to bylo něco absolutně nemyslitelného. Časy se však mění a cupertinská společnost se rozhodla, že je na čase rozšířit čtveřici v obchodě Google Play o další kousek. Za to, že se Apple AirTag aplikace objeví na Androidu může právě nový lokátor, ten totiž může být i zneužit. Dočkáme se všech funkcí z iPhonu?

Apple AirTag aplikace se objeví na Androidu

AirTag je malé zařízení, které uložíte například do peněženky nebo tašky a pomocí iPhonu jej pak můžete sledovat. Člověk by si řekl, že je to super věc, protože už nikdy nic neztratí. Avšak jak už to tak bývá, moderní techniku lze zneužít třeba ke sledování osob.

Preciznost inženýrů z Applu se ale nezapře, mysleli totiž i na tento případ. Pokud by se náhodou stalo, že by AirTag někdo hodil nenápadně například do kapsy či tašky majitele iPhonu, upozornil by jej jeho smartphone, že se s ním pohybuje lokátor.

Technologický gigant z Cupertina tuto funkci nedávno výrazně vylepšil. Původně se upozornění na sledování objevilo až po třech dnech, nyní se však výstraha objeví náhodně v rozmezí osm až dvacet čtyři hodin.

AirTagy však pracují pouze s iPhony, pokud by tedy někdo chtěl sledovat jejich prostřednictvím uživatelé zařízení s Androidem, nikdy by se to nezvěděli. A to chce Apple změnit a rozhodl se, že vyvine aplikaci pro Android, která by na sledování lokátorem upozornila.

Prozatím to však nevypadá, že bychom se dočkali kompletní podporu AirTagu pro smartphony se zeleným systémem. Nechme se ale překvapit. Aplikace AirTag se objeví v obchodě Google Play “později tento rok“.

Zdroj: CNet