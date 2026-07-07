TOPlist

Apple prý zastavil vývoj AirPods s kamerami. Sluchátka měla Siri ukázat svět kolem vás

  • Leaker Kosutami tvrdí, že Apple pozastavil vývoj AirPods s kamerami
  • Kamery neměly sloužit k focení, ale jen k analýze okolí pro asistentku Siri
  • Projekt prý neskončil nadobro, konkrétní termín ale zatím nikdo nezná

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
7.7.2026 20:00
Ikona komentáře 0
apple airpods pro 3 zezadu

O sluchátkách, která by se přes vestavěné kamery uměla rozhlédnout po okolí, se spekuluje už od roku 2024. Teď to ale vypadá, že si na ně počkáme déle, než se čekalo – podle leakera Kosutamiho Apple vývoj AirPods s kamerami pozastavil.

Co měly AirPods s kamerami umět?

Nápad není nový. Analytik Ming-Chi Kuo o něm mluví zhruba dva roky a popisuje ho pořád podobně: do každého sluchátka by se ukryla drobná infračervená kamera podobná té, kterou pro Face ID používá iPhone. O foťák v běžném smyslu by ale nešlo – kamery neměly fotit ani natáčet, nýbrž předávat asistentce Siri obraz toho, co se kolem vás děje. Sluchátka by tak dala umělé inteligenci Apple Intelligence „oči“ i ve chvíli, kdy máte telefon schovaný v kapse.

iPhone 17 Pro
iPhone 18 Pro prý unikl na dark web ještě před premiérou. Hackeři vykradli dodavatele Applu Adam Kurfürst Zprávičky

K čemu by to bylo v praxi? Kromě vizuální inteligence, která by vám okolí popsala nebo v něm rozpoznala předměty, se mluvilo hlavně o chytřejším prostorovém zvuku ve spojení s brýlemi Vision Pro – otočíte hlavu a zvuk se přizpůsobí směru, kam se díváte. Ve hře byla i gesta ovládaná ve vzduchu, která by kamera četla z pohybu ve svém zorném poli.

Proč Apple vývoj zastavil?

Kosutami konkrétní důvod neuvedl. V příspěvku na síti X svoje starší tvrzení, že je projekt „u konce“, vzápětí upřesnil na „pozastavený“. Jak upozornil server MacRumors, nabízí se hned několik vysvětlení – od nedostatku některých komponent až po prostou možnost, že Applu zatím nesedí kvalita vizuální inteligence pro Siri. Sluchátka přitom měla podle dřívějších úniků dorazit už v první polovině letošního roku, jenže termín se kvůli vývoji nové Siri protáhl. Zajímavé je, že ještě v květnu psal Bloomberg o pokročilé fázi testování, takže k cíli podle všeho nebylo daleko.

Je to definitivní konec?

Spíš jde o pauzu než definitivní tečku. Sám leaker totiž zdůraznil, že projekt není zrušený nadobro a Apple by se ke sluchátkům mohl v budoucnu vrátit – kdy, to ovšem neřekl nikdo a žádný nový termín zatím neexistuje. Na místě je i špetka opatrnosti: Kosutami se v minulosti u načasování AirPods spletl (třeba když v roce 2024 sliboval brzký příchod AirPods Pro 3), takže i tuhle zprávu berte s určitou rezervou.

Chtěli byste sluchátka, která vám přes kameru popíšou svět kolem, nebo je to podle vás zbytečnost?

Zdroje: MacRumors, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
Samsung Galaxy S25 Ultra barevné pozadí

Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se

Adam Kurfürst
10.1.2025
Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual

Extra praktická venkovní kamera Xiaomi dorazila do Česka! Má dva objektivy a nestojí mnoho

Adam Kurfürst
24.12.2024
Xiaomi Outdoor Camera CW700S v dešti

Chytrá kamera, která vás dostane. Xiaomi do Česka přineslo nadupanou novinku

Adam Kurfürst
18.12.2024
Xiaomi Smart Camera Video Call Edition

Xiaomi vydalo extra chytrou (web)kameru! Má displej a ohlídá domácnost

Adam Kurfürst
31.12.2024
Apple TV Plus

Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to?

Jana Skálová
2.1.2025