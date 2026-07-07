Apple prý zastavil vývoj AirPods s kamerami. Sluchátka měla Siri ukázat svět kolem vás Hlavní stránka Zprávičky Leaker Kosutami tvrdí, že Apple pozastavil vývoj AirPods s kamerami Kamery neměly sloužit k focení, ale jen k analýze okolí pro asistentku Siri Projekt prý neskončil nadobro, konkrétní termín ale zatím nikdo nezná Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 O sluchátkách, která by se přes vestavěné kamery uměla rozhlédnout po okolí, se spekuluje už od roku 2024. Teď to ale vypadá, že si na ně počkáme déle, než se čekalo – podle leakera Kosutamiho Apple vývoj AirPods s kamerami pozastavil. Co měly AirPods s kamerami umět? Nápad není nový. Analytik Ming-Chi Kuo o něm mluví zhruba dva roky a popisuje ho pořád podobně: do každého sluchátka by se ukryla drobná infračervená kamera podobná té, kterou pro Face ID používá iPhone. O foťák v běžném smyslu by ale nešlo – kamery neměly fotit ani natáčet, nýbrž předávat asistentce Siri obraz toho, co se kolem vás děje. Sluchátka by tak dala umělé inteligenci Apple Intelligence „oči“ i ve chvíli, kdy máte telefon schovaný v kapse. iPhone 18 Pro prý unikl na dark web ještě před premiérou. Hackeři vykradli dodavatele Applu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky K čemu by to bylo v praxi? Kromě vizuální inteligence, která by vám okolí popsala nebo v něm rozpoznala předměty, se mluvilo hlavně o chytřejším prostorovém zvuku ve spojení s brýlemi Vision Pro – otočíte hlavu a zvuk se přizpůsobí směru, kam se díváte. Ve hře byla i gesta ovládaná ve vzduchu, která by kamera četla z pohybu ve svém zorném poli. Proč Apple vývoj zastavil? Kosutami konkrétní důvod neuvedl. V příspěvku na síti X svoje starší tvrzení, že je projekt „u konce“, vzápětí upřesnil na „pozastavený“. Jak upozornil server MacRumors, nabízí se hned několik vysvětlení – od nedostatku některých komponent až po prostou možnost, že Applu zatím nesedí kvalita vizuální inteligence pro Siri. Sluchátka přitom měla podle dřívějších úniků dorazit už v první polovině letošního roku, jenže termín se kvůli vývoji nové Siri protáhl. Zajímavé je, že ještě v květnu psal Bloomberg o pokročilé fázi testování, takže k cíli podle všeho nebylo daleko. Je to definitivní konec? Spíš jde o pauzu než definitivní tečku. Sám leaker totiž zdůraznil, že projekt není zrušený nadobro a Apple by se ke sluchátkům mohl v budoucnu vrátit – kdy, to ovšem neřekl nikdo a žádný nový termín zatím neexistuje. Na místě je i špetka opatrnosti: Kosutami se v minulosti u načasování AirPods spletl (třeba když v roce 2024 sliboval brzký příchod AirPods Pro 3), takže i tuhle zprávu berte s určitou rezervou. Chtěli byste sluchátka, která vám přes kameru popíšou svět kolem, nebo je to podle vás zbytečnost? Zdroje: MacRumors, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář airpods Apple Kamera Siri sluchátka únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Extra praktická venkovní kamera Xiaomi dorazila do Česka! Má dva objektivy a nestojí mnoho Adam Kurfürst 24.12.2024 Chytrá kamera, která vás dostane. Xiaomi do Česka přineslo nadupanou novinku Adam Kurfürst 18.12.2024 Xiaomi vydalo extra chytrou (web)kameru! Má displej a ohlídá domácnost Adam Kurfürst 31.12.2024 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025