Stalo se to, co asi nikdo tento rok už nečekal. Apple oficiálně představil svá nová sluchátka AirPods Max. Jedná se o sluchátka zaměřená spíše na audofily a jedince, kteří jsou schopní ocenit kvalitní zvuk, konstrukci a hlavně ty, kteří jsou ochotní zaplatit poměrně nemalou částku. Pojďme si je tedy představit.

Sluchátka nabízejí aktivní potlačení hluku ANC i adaptivní ekvalizér. Ten dokáže upravit zvuk v reálném čase dle toho, kde se nacházíte a také samozřejmě podle zdroje zvuku. O to vše se stará čip Apple H1 a se svým zařízením je spojíte pomocí Bluetooth 5.0. Bohužel neexistuje způsob, jak sluchátka připojit drátově. Port na nich sice naleznete, ale slouží čistě pro nabíjení. Když už jsme u toho, AirPods Max prý vydrží až 20 hodin hraní na jedno nabití. U těla ještě chvíli zůstaneme. Nalezneme na něm třeba digitální korunku, která je velice podobná jako u Apple Watch. Je možné pomocí ní ovládat hlasitost, ovládací prvky hudby, přeskakování skladeb, přijímat telefonní hovory či aktivovat hlasovou asistentku Siri.

Nalezneme zde také tlačítko, kterým aktivujete ANC/Trasparency režim. Ten je schopen naopak zesílit zvuk ve vašem okolí, ovšem zarazilo nás, že o žádném klasickém režimu se zde Apple nezmínil. Dle všeho zde nenajdeme ani power tlačítko, takže sluchátka se budou vypínat a zapínat dle potřeby. Samozřejmostí je pak funkce, která pozná, zda máte sluchátka na hlavě či ne a na základě toho začne přehrávat či naopak pozastaví zvuk. AirPods Max disponují celkem devíti různými mikrofony, přičemž šest z nich slouží výhradně pro aktivní potlačování hluku, jeden pro záznam hlasu a další dva umí oboje.

Díky adaptivnímu ekvalizéru nebude problém s prací ve formátech 5.1 či 7.1 a to s podporou Dolby Atmos. Abyste dosáhli co nejlepšího možného zážitku z AirPods Max, je nutné vlastnit zařízení s iOS 14.3, iPadOS 14.3, macOS Big Sur 11.1 či tvOS 14.3 a novějšími. Apple na svém webu nezmiňuje žádné jiné zařízení, se kterým si sluchátka rozumí. Dá se ale čekat, že půjdou spojit i s Android/Windows zařízeními, stejně jako v případě klasických AirPods. Co se týče použitých materiálů, můžeme počítat s nerezovou ocelí. Sluchátka jdou navíc složit a zabalit do pouzdra, přičemž sami poznají to, že se v pouzdře nacházejí. Tím automaticky aktivují speciální úsporný režim. AirPods Max jsou k dispozici ve vesmírně šedé, modré, zelené a růžové variantě a to za cenu 16 490 korun.

