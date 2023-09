Apple představil na své keynote nové iPhony 15 Pro

Ty disponují vůbec prvním mobilním 3nm čipem

Výkon je sice lepší, ale energetická efektivita ne. Kde je problém?

Po měsících úniků je byl v úterý konečně představen iPhone 15 Pro. Zvlášť zvědavý jsem byl na použitý čipset, který měl být dle úniků založen na 3nm architektuře. Ani v tomto ohledu se úniky nepletly a nový Apple A17 Pro skutečně prvním 3nm mobilním čipem. Nové informace však naznačují, že nemusí jít o tak velký skok, jak se původně předpokládalo.

Podle informací od leakera Revegnus kódové označení nového čipu naznačuje, že jde v podstatě o vylepšenou verzi A16 Bionic z iPhonu 14 Pro. Minimálně co se CPU týče. Vzhledem k tomu, že předchozí Apple A16 Bionic nesl kódové označení H15 (a A15 Bionic označení A14) by bylo logické, kdyby se Apple A17 Pro označoval jako H16, avšak Apple jej označuje jako H15 Coll.

Už na oficiální keynote jsme si mohli všimnout některých podivností. Apple se například chlubil s “až 10 % nárůstem” CPU výkonu, ale 3nm technologie od TSMC (kde je čip vyráběn) slibuje 15% zlepšení a navíc až o 35 % lepší energetickou efektivitu.

A17 Pro is HIDING a dirty secret?

O ní přitom na jablečné konferenci nepadlo ani slovo. Výdrž baterie je prý stejná jako loni. To by znamenalo, že Apple zdaleka ze 3nm procesu nevyždímal maximum a vlastně jedna z největších výhod zůstala zcela opomenuta. Namísto toho se technologický gigant zaměřil na grafický čip přidávající podporu pro hardwarově akcelerovaný ray-tracing. Na iPhonech by se navíc mělo v dohledné době objevit několik AAA titulů, které známe z konzolí a počítačů. Namátkou třeba Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Assassins Creed Mirage či Death Stranding.

Apple A17 Pro je opět bestiální kus křemíku, který v tuto chvíli překonává všechny ostatní mobilní čipsety. Otázkou zůstává – na jak dlouho? Konkurenční firmy Qualcomm i MediaTek mají v dohledné době představit své vlajkové čipy a Apple jim dal tímto krokem ideální příležitost k vyniknutí.

Jaký máte názor na nový čipset od Applu?

Zdroj: PhoneArena, GSMArena, AndroidAuthority