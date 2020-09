Videopřenos při volání sanitky? Aplikace Záchranka zavádí světový unikát

Česká mobilní aplikace Záchranka, která již několik let pomáhá propojovat v nouzových situacích záchranné složky státu s lidmi v nesnázích, přichází s novou parádní funkcí. Její uživatelé nyní mají možnost při volání o pomoc používat videohovory. Respektive je může vyvolat operátor, pokud je to třeba. Například popis situace na místě nebo náhled na zranění může být díky tomu mnohem jednodušší. Novinka se testovala v menší skupině od června a nyní budou mít videopřenosy dostupné všichni uživatelé aplikace Záchranka.

„Aplikace Záchranka doteď detailně odpovídala na základní důležité otázky – kde se volající nachází, co se mu stalo a o koho se jedná. Stále jsme ale hledali způsob, jak bychom operátory dostali na místo ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby, aby si mohli sami udělat obrázek o tom, jak to na místě nehody vypadá. Po více než ročním vývoji se dílo podařilo uvést do provozu,“ říká ředitel Aplikace Záchranka Filip Maleňák.

Jak je přenos řešen? Pro uživatele aplikace se zavedením této novinky uživatelsky nic nemění, přímo v aplikaci změnu neuvidí. Až operátoři tísňové linky rozhodují o tom, zda je třeba videohovor zahájit či ne. Pokud se pro něj rozhodnou, zašlou na telefonní číslo volajícího SMS zprávu, jejímž otevřením se aktivuje videopřenos. Hovor, na jehož základě byl videopřenos spuštěn, i nadále bez přerušení běží na pozadí, zvuk videa není přenášen. Současně je znovu sdílena poloha volajícího a otevírá se i okno pro chat. Toto vše funguje i v případě, kdy volající nemá nainstalovanou aplikaci Záchranka. Přenos videa je možný pouze pokud má člověk připojení k internetu (ať už 4G/LTE, 5G či WiFi) a kameru v telefonu.

Světový unikát

Při vývoji nové formy spojení se záchranáři byl kladen zásadní důraz na bezpečnost přenášených dat. Veškerý přenos obrazu je tedy pouze krátkodobý a nikde se neukládá, komunikace probíhá pouze mezi telefonem volajícího a konkrétním pracovištěm operátora či operátorky zdravotnické záchranné služby. Nebo posádky, která jede na místo nehody k případu. Podle organizace EENA (European Emergency Number Association) je česká novinka unikátní nejen v rámci Evropy, ale i celosvětově. EENA potvrdila, že jsou státy, které podobnou technologii testují, nicméně Česká republika je první, kdo ji zavádí do praxe a testuje v ostrém provozu.

Jak jsou videopřenosy v rámci aplikace Záchranka využitelné?

Mimořádné události, např. hromadné autonehody. Videopřenos umožní operátorům linky 155 získat přehled o celé situaci. Ti tak mohou volajícímu poradit, jak roztřídit zraněné, komu se věnovat v záchraně jako prvnímu apod. Podle situace na místě také mohou operátoři zvolit odpovídající prostředky, které jsou k záchranné akci nutné – zda je potřeba letecká záchranná služba, lékař, nebo sanitka se záchranáři.

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP). Operátoři mohou až do příjezdu posádky na místo lépe navigovat zachránce, kontrolovat, zda je při srdeční masáži dodržována správná frekvence a hloubka stlačování hrudníku, zda mají zachránci správně umístěné ruce apod.

Volající s vadou sluchu. V případě, že má uživatel v aplikaci Záchranka uvedeno, že je neslyšící, můžou operátoři rovnou zahájit videopřenos, jehož součástí je také chat. Neslyšící tak skrze kameru ukážou, co se stalo a domluví se prostřednictvím chatu. Odpadá tak významná komunikační bariéra.

Přenos obrazu zasahující posádce. Záchranáři mohou využít technologii pro přípravu před příjezdem na místo nehody už během jízdy v sanitce/ během letu apod.

