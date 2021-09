Aplikace YouTube Music se šíří na starší Wear OS hodinky. Na které?

Aplikace YouTube Music jako první dorazila na hodinky Samsung Galaxy Watch4, které se mohou pochlubit novou verzí Wear OS. Až doteď však chyběla na starších hodinkách se systémem Wear OS 2.X, což se nyní mění.

Aplikace YouTube Music konečně i v ostatních Wear OS hodinkách

Upozornil na to web The Verge, podle kterého se tento týden aplikace dostane na hodinky Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch E3, vybrané modely Fossil nebo Michael Kors Gen 6. Další hodinky mají dostat aktualizaci nejpozději do konce toho roku. Stejně jako v případě Spotify aplikace YouTube Music umožní stahování skladeb pro offline přehrávání, samozřejmě pouze za předpokladu, že máte aktivovanou službu YouTube Music, potažmo YouTube Premium. Pokud tedy máte některé z výše uvedených hodinek, můžete tento týden očekávat větší aktualizaci.

Jak dlouho využíváte YouTube Music?

