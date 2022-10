Ministr naznačil, jak by mohla dál posloužit aplikace Tečka

Máte v telefonu stále aplikaci Tečka? Rozhodně nepatříte k menšině, neboť je podle Ministerstva zdravotnictví ČR v telefonech asi šesti milionů Čechů. Přitom v tuto chvíli téměř k ničemu. Jak se ale začalo řešit již v únoru letošního roku, kdy byla zrušena některá protiepidemická opatření, nástroj původně sloužící k prokázání bezinfekčnosti by mohl mít brzy nový účel existence. Konkrétnější plány nyní pro Seznam zprávy nastínil ministr Vlastimil Válek.

“Chceme, aby se v Tečce – pokud o to občan bude mít zájem – objevovaly i další informace. Aby se dozvěděl, jaká jiná očkování dostal a mohl si naplánovat přeočkování, třeba proti tetanu. Finální cíl je, aby se z Tečky stal elektronický průkaz pacienta, dovedu si představit, že půjdete na CT vyšetření, praktický lékař vám žádanku nahraje do Tečky a v nemocnici ji pouze nahrají do systému,“ uvedl příklady Válek.

Aplikace, která by se podle některých návrhů mohla nově jmenovat eKarta, by také mohla být místem, kde bude mít pacient finálně svou zdravotnickou dokumentaci, propouštěcí zprávy, informace o očkování, informace o tom, že jako řidič prošel prohlídkou a nemusí na ni znovu chodit. Válek také připomněl, že za správnost obsažených informací zodpovídá přímo stát rozšíření funkcí by pak mohlo ulehčit administrativě v nemocnicích.

“Navíc je pod kontrolou bezpečnostních agentur jako Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Máme pro program všechna práva, já pouze budu trvat, aby to bylo na základě zákona a pečlivě prodiskutováno s Úřadem pro ochranu osobních údajů, data patří pacientovi a ten musí být tím, kdo rozhodne, kdo může s daty nakládat,“ dodal šéf zdravotnického resortu s tím, že využívání aplikace by nadále bylo jen další možností, nikoli povinností. O finální podobě se dál debatuje i mezi ministerstvy.

