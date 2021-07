Přehrávání videí je na telefonech už několik let denním chlebem. Mnoho lidí sleduje nejen třeba YouTube, ale také platformy jako Netflix či HBO GO výhradně na telefonu. Většina těchto služeb nabízí dnes rozlišení až 4K, ovšem na jeho přehrání musíte mít samozřejmě dostatečně rychlý internet. Aplikace Speedtest by Ookla proto dostává novou funkci, kde si můžete otestovat, v jaké kvalitě můžete videa přehrávat.

Aplikace Speedtest obsahuje nový video test

Speedtest by Ookla je jedním z nejoblíbenějším měřičů rychlosti. Umí změřit rychlost stahování, nahrávání a také odezvu. Nový video test však do telefonu streamuje několik video souborů, přičemž jako první kontroluje adaptivní datový tok a v závislosti na rychlosti a stabilitě připojení zvýší nebo naopak sníží rozlišení videa. V momentě kdy je test hotový vám aplikace sdělí, v jakém rozlišení vám doporučuje se na videa dívat.

Je pravdou, že třeba Netflix má podobný test ve své aplikaci také. Pokud si budete chtít nový test vyzkoušet, musíte si z Google Play stáhnout nejnovější verzi aplikace Speedtest.

Zdroj: AndroidPolice