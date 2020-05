Google v průběhu uplynulého týdne oficiálně představil svou novou aplikaci Read Along, která má menším dětem (5+) pomoci s osvojením čtenářské dovednosti. Nástroj je postavený na existujícím projektu Bolo a podporuje devět jazyků. Čeština do nich prozatím nepatří, aplikace však může i tak dobře posloužit i u nás, zejména jako prostředek pro procvičení čtení anglických textů.

Aplikace Read Along a procvičení angličtiny

Po spuštění aplikace Read Along se zobrazí asistentka jménem Diya, která malého čtenáře doprovází napříč všemi cvičeními a hrami. Pokaždé dává na výběr z několika příběhů, jež se skládají z ilustrací a napsaných vět. Úkolem dítěte je tyto věty přečíst, přičemž je správnost jeho odpovědí vyhodnocena a ohodnocena udělováním hvězd. Níže na obrazovce je k dispozici členění těchto příběhů, a to jak na základě tematiky, tak podle délky textu.

Jakmile je příběh dokončen, přichází na řadu jedna ze tří her zaměřených na další procvičení. „Jumbled Words“ procvičují správné hláskování (spelování) slov, „Speed Reading“ správnou výslovnost v co nejkratším čase a „Pop The Balloons“ poslech. Hry je možné nalézt také ve specifické sekci aplikace a využívat nezávisle na příběhu. Na výběr je zde vždy ze dvou úrovní – lehké a těžké. Mimo čtení, které je primárním zájmem aplikace Read Along, jsou tak procvičeny i zbylé dvě složky jazykové dovednosti. Veškerá funkcionalita nástroje je dostupná i bez připojení k internetu. Na závěr je pak vhodné doplnit, že je aplikace stále ještě ve vývoji a mohou se v ní objevovat chyby.

Zdroj: TechCrunch