Nintendo má novou mobilní aplikaci. Poslouží i jako chytrý denní kalendář plný ikonických postav

Pokud si občas rádi zahrajete na konzoli, milujete Super Maria a další ikonické postavičky a jste fandové her, tak by vás neměla minout aplikace Nintendo Today. Přináší ji přímo Nintendo a spuštěna byla teprve ve čtvrtek. Dostupná je na Google Play a App Store, a samozřejmě zdarma. A k čemu slouží?

Podle Nintenda jde de facto o zpravodajskou aplikaci, která ale nepřináší zprávy z celého herního světa. Zaměřuje se pouze na svět samotného Nintenda. A jak možná tušíte, bude tak trochu i reklamním kanálem pro chystanou konzoli Switch 2.

Aplikace bude přinášet každodenní aktualizace a zprávy, videa a mnoho dalšího. Obsah přitom nebude pro všechny uživatele stejný, nýbrž by měl být přizpůsobený vašim preferencím. Zároveň v appce najdete animovaný kalendář, který kromě fádních dat a dní v týdnu přináší i tematickou stylizaci podle her Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing a dalších.

Jako první se v appce Nintendo Today také dozvíte o chystaných prezentacích Nintendo Direct, zjistíte data vydání her nebo k vám přiletí informace o spouštění různých speciálních událostí ve hrách.

Zkrátka, jde o aplikaci pro fanoušky Nintenda, milovníky jeho her i pro všechny, kteří přemýšlejí nad novou konzolí Switch 2. Pro zajímavost, už den po spuštění dosáhla přes 100 000 stažení na Google Play

Vyzkoušíte aplikaci Nintendo Today?

Zdroj: Google Play, Freepik