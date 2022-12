Aplikace Google TV se dočká dvou novinek. Využijete některé?

Aplikace Google TV se letos dočkala několika novinek a americká společnost nám už příští týden nadělí další změny. Nově bude možné z jednoho místa skrz Chromecast sdílet filmy a seriály z více streamovacích služeb a dojde také na vylepšení virtuálního dálkového ovladače.

Jak již bylo řečeno, Google přinese do aplikace Google TV možnost streamovat obsah z více streamovacích služeb a to přímo v aplikaci. Firma tuto vychytávku letos už prezentovala, avšak dosud není jasné, kterých konkrétních služeb se to bude týkat. Kromě toho projde redesignem i dálkový ovladač. Nyní se zobrazuje jako samostatné okno, avšak v nové verzi aplikace bude vměstnán přímo do uživatelského rozhraní vespod, a kromě něj tak uvidíte na jedné kartě i aktuálně přehrávaný obsah a televizor, ke kterému jste připojeni.

Zdroj: 9to5google