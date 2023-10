Google a Huawei už několik let nejsou kamarádi

V telefonech Huawei nenajdete Obchod Play ani další Google aplikace

Telefony Huawei nyní hlásí, že aplikace Google je malware

O hrozbách pro telefony s Androidem jsme psali před pár dny, neškodný (ale otravný) adware je na ústupu, naopak malware potkáte stále častěji a rizika u něj jsou výrazně větší. Antivirové společnosti pravidelně vydávají přehled her a aplikací, které v sobě ukrývají nějaký ten nepořádek.

Pokud ve svém telefonu najdete aplikaci z takového seznamu neváhejte a aplikaci rovnou z telefonu odstraňte. V současnosti varování před malware obdrželi majitelé mnoha telefonů Huawei, vyvolá ale pravděpodobně spíše údiv. Huawei totiž varuje před aplikací Google!

V tomto případě se bude jednat o chybnou identifikaci malware, zrovna Google nepatří k firmám, které by do svých aplikací v tichosti umisťovaly nějaký závadný kód. Pokud za závadný neprohlásíme samotný sběr dat a jejich používání pro reklamu, ale to už je na zcela jinou diskuzi… Ale v souvislosti se současným vztahem obou společností mi hláška přijde minimálně úsměvná a hodna zaznamenání.

V mém okolí se objevila na řadě telefonů, které ještě obsahovaly GMS a veškeré Google služby. Pravděpodobně se nejedná o chybu (natož záměr) přímo u Huawei jako u chybu integrovaného antiviru, na kterém Huawei u starších telefonů spolupracoval s Avastem. Můžete tedy zůstat v klidu, aplikaci Google můžete nadále používat a není třeba ji z telefonu odstraňovat.

Zdroj: Vlastní