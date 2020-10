Návod: Jak využít mobilní Google Kalendář pro práci s běžnými úkoly

Kdybyste měli vyjmenovat nejužitečnější kancelářské nástroje z dílny amerického Googlu, pravděpodobně byste hodně vysoko umístili jeho Kalendář. Mnozí uživatelé možná ani neví, že ho používají, a považují ho za jakýsi standard, který patří do balíku nástrojů spjatých s Google účtem. Na tom není nic špatného, jde o velmi šikovného pomocníka, který se během let velmi osvědčil. I v takových případech ale občas chybí službám něco, co byste u nich považovali za samozřejmé. V případě aplikace Google Kalendář to byla donedávna například práce s jednoduchými úkoly.

Úkoly jsou v tomto případě myšleny položky, které jsou provázány se stejnojmennou službou. Tu najdete například v bočním panelu Gmailu. Zadat u nich jde název, čas (případně celodenní trvání), popis a zařazení do případného libovolného seznamu, který si vytvoříte. Již delší dobu jde tyto úkoly vytvářet a spravovat i přímo v Kalendáři. Položky vytvořené v jedné aplikaci se rovnou přepisují do druhé a funguje to velmi dobře. Problémem doteď bylo, že editace fungovala jen na webu a uživatelé mobilní aplikace Google Kalendář s úkoly pracovat nemohli. To se teď naštěstí změnilo.

Google Tasks: Any Task, Any Goal. Get Things Done Google LLC

Úkoly už ovládnete i z aplikace

Těžko říct, proč to vlastně od počátku nešlo zavést rovnou, ale buďme rádi, že jsme se dočkali. Jak tedy na to? Ze všeho nejdřív doporučíme zkontrolovat na počítači, zda v kalendáři v menu vlevo vidíte zaškrtnuté políčko u položky “úkoly”. Aby se vám pak zobrazovaly. V mobilu pak můžete vyzkoušet, zda se vám v Kalendáři po kliknutí na znaménko plus vpravo dole mezi možnostmi objeví “Úkol”. Pokud ne, možná nemáte poslední verzi aplikace. Taky se vám ale mohlo stát to samé, co nám. Bylo nutné nejprve na počítači nějaký úkol do kalendáře přidat, aby se funkce “probudila” i v mobilu. Pak už se nová položka pod znaménkem plus objevila.