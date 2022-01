Třetí Google apka má 10 miliard stažení. Zkusil ji snad každý

Základní balíček Služby Google Play, YouTube, Mapy Google… a nyní už i Gmail. Počet mobilních aplikací či služeb, které zaznamenaly přes Obchod Play více než 10 miliard stažení, se rozrostl na čtyři. Nebo tři, pokud se rozhodnete nepočítat elementární balíček, který je jinak nedílnou součástí téměř všech Android telefonů. Poslední jmenovaný e-mailový klient se do této exkluzivní společnosti dostal před několika málo hodinami. I on je však běžně předinstalován, takže je trochu zvláštní, že mu to trvalo tak dlouho.

Aplikace Gmail byla spuštěna v září roku 2010. Do nižšího patra statistik Obchodu Play, tedy do rozmezí pěti až deseti miliard stažení, se nástroj dostal v červnu roku 2019. Tedy cca měsíc před prohlížečem Chrome, který jedním z dalších významných kandidátů na “postup”.

Mobilní aplikace Gmail prošla v posledních měsících několika znatelnými úpravami. Nově obsahuje například nové menu pro přímý přístup do Chatu či tzv. Míst alias skupin. S Androidem 12 také dorazil výrazně pozměněný widget.

Zdroj: 9to5