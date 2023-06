Chytré mobilní telefony mají v dnešní době mnoho funkcí a zvládají celkem dobře nahradit celou řadu jiných specializovaných zařízení. Může jít o fotoaparát, kalkulačku nebo vodováhu. Možná vás někdy napadlo, že by telefon mohl při troše snahy fungovat i jako teploměr. To skutečně jde a dokonce se hovoří o tom, že nativní měření teploty by mohl nabídnout mobil Google Pixel 8 Pro. Stejně jako jiné telefony ale potřebuje k tomuto úkonu speciální senzor. Zatím. Vzniká totiž aplikace FeverPhone, která by mohla v teploměr proměnit téměř jakýkoli běžný smartphone.

“Zvládne to bez nutnosti přidávat nový hardware. Místo toho využívá dotykovou obrazovku telefonu a stávající teplotní senzory baterie ke shromažďování dat, která model strojového učení používá k odhadu teploty lidského těla,” popisuje zajímavý počin svých vědců University of Washington (UW) na webu. Apka FeverPhone tak jako první využívá stávající senzory telefonu k odhadu, zda mají lidé horečku.

I když by se mohlo zdát, že tato metoda bude dost nepřesná a nespolehlivá, prý tomu tak není. Vlastně naopak. Aplikace byla využita u 37 pacientů na pohotovosti a údajně odhadovala teplotu tělesného jádra s přesností srovnatelnou s některými spotřebitelskými teploměry. Průměrná chyba činila asi 0,41 stupně Fahrenheita (0,23 stupně Celsia), což je v klinicky přijatelném rozmezí 0,5 C. Podle autorů ale potřebuje tento softwarový nástroj více tréninkových dat, aby mohl být široce využíván, ale pro lékaře má být potenciál takové technologie “vzrušující”.

“Teploměry klinické třídy používají k odhadu tělesné teploty drobné senzory známé jako termistory. Termistory obsahují i běžně prodávané chytré telefony; většinou se používají ke sledování teploty baterie. Výzkumníci z UW si však uvědomili, že by tyto senzory mohli použít ke sledování přenosu tepla mezi člověkem a telefonem. Dotykový displej telefonu by mohl snímat kontakt kůže s telefonem a termistory by mohly měřit teplotu vzduchu a nárůst tepla při dotyku telefonu s tělem,” stojí dále v článku.

ChatGPT už je i mobilní aplikace. Zatím pro iOS a “brzy” pro Android čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Při testování tohoto nápadu prý začal tým sbírat data v laboratoři. Aby vědci simulovali teplé čelo, ohřáli plastový sáček s vodou pomocí přístroje Sous-vide a přitiskli k němu obrazovky telefonů. Aby výzkumníci zohlednili rozdíly v okolnostech, například že různí lidé používají různé telefony, testovali tři modely telefonů. Měření údajně nevadí ani příslušenství včetně ochranné fólie na displeji.

“Data z různých testovacích případů použili k tréninku modelu strojového učení, který složité interakce využil k odhadu tělesné teploty. Vzhledem k tomu, že senzory mají měřit teplo baterie telefonu, aplikace sleduje, jak rychle se telefon zahřívá, a pak pomocí údajů o dotykovém displeji zohledňuje, jak velká část z toho pochází z dotyku člověka. Při přidávání dalších testovacích případů byli výzkumníci schopni model kalibrovat tak, aby zohledňoval odchylky způsobené například příslušenstvím telefonu.

Při používání telefonu s aplikací FeverPhone drželi účastníci telefony jako fotoaparáty pomocí ukazováčků a palců za rohy, aby se snížilo teplo ze snímaných rukou. Poté přitiskli dotykový displej na čelo na dobu asi 90 sekund, což je podle výzkumníků ideální doba pro snímání tělesného tepla přenášeného na telefon. Autoři výzkumu upozorňují, že výsledky jsou založené jen na datech získaných ze tří telefonů a celá metoda se ještě musí “učit”, ale současně již plánují využití i v chytrých hodinkách. Jejich výhodou je, že mění svou teplotu rychleji.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jaký teploměr doma běžně používáte?