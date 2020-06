Další aplikace se halí do tmy. Dropbox přichází s tmavým režimem

Vlna přechodů aplikací na tmavý režim ani zdaleka nekončí. Stále se čeká například na přepnutí Facebooku do nového mobilní designu, který má právě dark mode obsahovat. Jsou ale i další celosvětově populární aplikace, kterým to pěkně trvá. Čekání svých uživatelů teď ukončila cloudová služba Dropbox, jejíž aplikace obléká tmavý režim v těchto hodinách. Jsou to už měsíce, kdy se ve “zhasnuté” verzi objevil Dropbox na displejích iPhonů. Android uživatelé museli vyhlížet kýženou změnu doteď. Ale dočkali se a v tomto případě je tmavý režim skutečně hodně tmavý. Pozadí aplikace je v podstatě sytě černé, což není úplně zvykem. Prostor dostává tmavá šedá.

Tmavý režim pro Dropbox by měl být každopádně dostupný v jedné z posledních verzí aplikace. Přepínání mezi designovými verzemi (lze nastavit natvrdo světlou či tmavou, případně nechat volbu na globálním nastavení systému) se pak nachází v Settings v kategorii Features. Pokud tuto možnost nevidíte, vyčkejte na aktualizaci.

Ve kterých aplikacích vám ještě chybí tmavý režim?

Zdroj: apolice