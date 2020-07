Aplikace k DJI dronům není podle expertů bezpečná. Co u ní prý hrozí?

Bezpečnostní firmy Synacktiv a Grimm upozornily, že mobilní aplikace DJI GO 4 od světoznámého výrobce dronů není bezpečná. Prý se chová v některých situacích podezřele a dokonce umožňuje instalaci dalších aplikací a součástí mimo Obchod Play. Tím mimo jiné porušuje právě i pravidla pro zařazení do této oficiální databáze, což už řeší také Google. Podle kritiků může nástroj čínské firmy také špehovat uživatele a dokonce je také schopný se znovu sám spustit a běžet na pozadí, jakmile ho uživatel vypne. Obava o data uživatelů vzešla z odhaleného spojení s čínskou firmou MobTech. Ta prý z dřívějších verzí aplikace brala například číslo IMEI telefonu, sériové číslo SIM karty, informace o SD kartách či Bluetooth identifikaci. DJI GO 4 prý zkrátka představuje bezpečnostní riziko hned z několika důvodů. V Obchodě Play má přitom miliony stažení. Momentálně je kompatibilní s přístroji Phantom 4, Mavic Pro, Phantom 4 Pro a Inspire 2.

Pár dní po zveřejnění kritického reportu firma zareagovala a výtky začala popírat. Instalace dalších aplikací či součástí je prý vynucená tím, že někteří uživatelé používají “hacknuté” verze. Ty obcházejí například bezpečnostní limity dronů. Do budoucna chce DJI tyto upravené aplikace blokovat. Údajně podezřelé nakládání s daty uživatelů podle společnosti souvisejí s tím, že je možné z aplikace DJI GO 4 rovnou sdílet fotky a videa na sociální sítě. Proto jsou potřeba patřičná oprávnění. Situaci s opětovně se spouštějící a na pozadí běžící aplikací firma nedokázala replikovat či jinak ověřit (prý je to vždy možné pouze na popud uživatele), takže nařčení nepovažuje za opodstatněné. Společnost DJI vlastně drtivou většinu námitek považuje za popis teoretických hrozeb, které se ale nikdy neprokázaly. Bezpečnostní riziko aplikace DJI GO 4 už prý dříve prověřovaly jiné firmy. A nic závadného nezjistily. Uvidíme, jak se situace dál vyvine. Hrozí i “vyhození” aplikace z Obchodu Play.

Máte doma dron od DJI s aplikací DJI GO 4?

Zdroj: aauthority