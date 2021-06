Mistrovství Evropy ve fotbale 2021, známé také pod názvem EURO je tady a my jsme se rozhodli, že se s vámi podělíme o to, jak být nejlépe v obraze. Skvěle k tomu poslouží aplikace ČT sport. Co vše zde najdete?

Aplikace ČT sport

Nejen pro fanoušky ME ve fotbale připravila Česká televize aplikaci, díky které se dozvíme nejaktuálnější zprávy ze sportovního prostředí a to nejen v textové podobě, ale také ve formě pořadů a podcastů.

Aplikace je ke stažení zdarma z obchodu Google Play a po jejím spuštění není třeba žádná registrace ani přihlašování. Ihned můžete začít prohlížet její obsah.

Na úvodní stránce se zobrazují čerstvé sportovní aktuality, nyní je hlavním tématem EURO 2021. V horní části obrazovky najdete výběr sportů, ten lze posouváním doleva a kliknutím na “Všechny sporty” změnit. Můžete tak rychle zobrazit novinky, které vás zajímají.

V dolní části obrazovky se zobrazuje menu. To umožňuje rychlé přepínání mezi jednotlivými zdroji informací. V podmenu TV Program se zobrazí harmonogram stanice ČT sport. U jednotlivých pořadů také najdete informaci, zda jej je možné shlédnout i v aplikaci ČT sport či pouze v televizi.

Chybět nemůže ani zpětné shlédnutí těch pořadů, které bylo možné sledovat i v aplikaci. Nastavit lze také upozornění na začátek pořadů a to buď se začátkem 5, 15 nebo 60 minut před začátkem anebo úplně vlastní.

Nejzajímavější položka z tohoto spodního menu je zřejmě tlačítko Živě. Zde totiž můžete sledovat online živé přenosy a to přímo ze svého telefonu odkudkoliv, kde je k dispozici připojení k internetu.

V menu ve spodní části obrazovky se také nachází podcasty z různých sportovních odvětví. Ty je možné poslouchat bohužel trochu nešikovně pouze po stažení. Nicméně i zde najdete zajímavosti týkající se například ME ve fotbale, play-off, NBA a spoustu dalšího.

V aplikaci ČT sport se nachází také jednoduché nastavení. V něm potěší zejména přizpůsobení velikosti textu či nastavení kvality videa.

