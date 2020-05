Sportovní aplikace Strava odřízne neplatící uživatele od tří super funkcí

Nedaří se a je potřeba nějakým způsobem zvýšit výdělky. Tato věta by asi v současnosti platila pro obrovské množství všemožných firem i podnikatelů. Výjimkou nejsou ani provozovatelé aplikací a mobilních služeb. Ke strategickým změnám musel sáhnout i tak velký hráč jako je Strava, patrně nejlepší sportovní aplikace na světě. Vývojáři se rozhodli celkem radikálně říznout do hranice, která určuje možnosti používání pro neplacené uživatele. Ze dne na den z aplikace Strava a souvisejícího webu zmizely významné bezplatné funkce, které byly doposud dostupné všem. Teď už jsou jen výsadou platících uživatelů. Nástroj navíc do třiceti dní odpojí aplikace třetích stran od dat ze svých žebříčků.

Významnou změnou je vypnutí kompletních žebříčků u měřených segmentů. Neplacení uživatelé teď u tras uvidí pouze TOP 10 obecných a ženských výkonů. U segmentů taktéž zmizí možnost vidět vyfiltrované výkony sledovaných přátel či své vlastní. Pokud není výkon uživatele v TOP 10, není ho jak porovnat s ostatními pod čarou. Mezi již nedostupné bezplatné funkce pro uživatele služby Strava patří i webový editor tras. Sportovci, kteří byli zvyklí ho používat, si musejí buď pořídit premium účet, nebo si najít jinou alternativu. Předplatné vyjde při roční platbě na cca 130 Kč měsíčně.

Samotnou kapitolou zklamání je odpojení aplikací třetích stran od dat nástroje Strava. Je evidováno asi 44 tisíc aplikací, které pracují s daty o zaznamenaných výkonech. Cizí vývojáři teď mají třicet dní na to, aby se se změnou vypořádali. Data budou nadále dostupná jen oficiálním “Strava Live Segment” nástrojům. Společnost prý nejvýznamnější partnery informovala předem, pro ostatní asi byla informace o třicetidenní lhůtě šok. Z pohledu běžných uživatelů jsou všechny zmíněné změny nepříjemné, ale vývojáři na ně samozřejmě mají úplné právo. Pravděpodobně jsou aktuální situací zatlačeni do rohu. Dříve bezplatné a nyní prémiové funkce možná některé uživatele motivují si aplikaci Strava zaplatit. Ostatní asi mohou jen pokrčit rameny.

Xiaomi náramek ještě levněji? Redmi Band prý koupíme jako Mi Band 4C čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Používáte aplikaci Strava? Budou vám funkce u free účtu chybět?

Zdroj: aauthority