Tip: Aplikace Bridge duplikuje notifikace do více zařízení

Je to pár dní, co jsme vám přinesli návod, jak se dá ve více telefonech současně spustit jeden WhatsApp účet. To se hodí, pokud máte více než jeden přístroj a stále potřebujete komunikovat, ať už zrovna máte po ruce kterýkoli. Když opustíte hranice populárního WhatsAppu a zaměříte se obecně na notifikace a jejich vyřizování a zobrazování na více mobilech, tabletech nebo dokonce i na počítači, frnkne vás při prohledávání internetu “do nosu” aplikace Bridge. Ta má přesně toto v popisu práce.

Bridge - mirror notifications XitLabs

Aplikace Bridge na duplikované notifikace

Pokud máte telefon značky Samsung a chcete dostávat notifikace v telefonu a současně i na počítači, můžete použít známý nástroj Váš telefon a Link to Windows. Toto řešení se ovšem týká jen zmíněné značky a navíc pouze propojení s PC. Aplikace Bridge je v oblasti upozornění mnohem univerzálnější a po správném nastavení ji zužitkujete třeba ve více mobilech, na tabletu a počítači současně. Počet nejspíš vůbec není omezen.

Co oficiálně umí?

Zrcadlit oznámení na jiná Android zařízení

Zrcadlit oznámení na všechny hlavní webové prohlížeče

Odpovídání, lajkování, mazání atd. přímo z jiného zařízení

Odpovídání, lajkování, mazání atd. přímo z jiného zařízení

Historie oznámení – rychlý přehled všech vašich oznámení, seskupených podle aplikace

Sdílení schránky – vaše schránka je sdílena mezi vašimi zařízeními (pouze Android 9 a nižší)

Whitelist/Blacklist – určete, které aplikace mohou zrcadlit oznámení

Soukromý režim – můžete skrýt obsah upozornění na zrcadlené oznámení

Obousměrná synchronizace – všechna vaše zařízení na sebe vzájemně působí

Oznámení o nabití baterie – dostávejte oznámení, když je jedno z vašich zařízení nabité

Bridge – mirror notifications

Po instalaci aplikace do telefonu či tabletu stačí vybrat, ze kterých aplikací se mají upozornění sdílet. Můžete je zvolit všechny, ale také je třeba vybrat postupně. Notifikace pak chodí i do všech ostatních zařízení, ve kterých službu přihlásíte. V případě Android přístrojů funguje aplikace, v počítači poslouží prohlížeč a webová adresa Bridge. Je fajn, že není potřeba instalovat žádné rozšíření, nicméně stránku musíte nechat otevřenou.

Velkou výhodou tohoto nástroje je nejen hloupé zrcadlení upozornění, ale také návazné interakce a jejich nastavení. Po prohlédnutí notifikace na sekundárním přístroji například může zmizet v tom primárním. Jak bylo zmíněno, je také možné rovnou odpovídat vzdáleně na zprávy doručené do jiného zařízení. Šikovné rovněž je, že může být obsah upozornění ukrytý, takže se vyhnete případnému trapasu či odhalení něčeho nechtěného.

Aplikace Bridge od studia XitLabs je na Google Play volně ke stažení a plnému použití na sedm dní. Po zkušební době je možné ji dál používat po zaplacení poplatku 110 Kč. Kromě upozornění ji můžete využít třeba i na sdílení obsahu schránky pro kopírování mezi zařízeními nebo zjištění stavu baterie, pokud třeba nabíjíte mobil v jiné místnosti.

Která funkce aplikace Bridge vás zaujala nejvíc?