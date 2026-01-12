TOPlist

Tohle je 10 nejvýkonnějších Androidů v roce 2026! Z čísel vám spadne brada

  • RedMagic 11 Pro+ obhájil vedení v AnTuTu žebříčku za prosinec 2025 s průměrným skóre přes 4,1 milionu bodů
  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 dominuje osmičce z deseti nejrychlejších telefonů, MediaTek ztratil pozice
  • Řada těchto telefonů má v Česku oficiální distribuci, jenže o nich spousta lidí neví

Jakub Kárník
12.1.2026 10:00
Společnost AnTuTu zveřejnila prosincový žebříček nejvýkonnějších Android telefonů a překvapení se nekoná. RedMagic 11 Pro+ s vodním chlazením si udržel pozici krále benchmarků, zatímco MediaTek Dimensity 9500 výrazně klesl na příčkách. Zajímavé je, že značná část těchto telefonů se v Česku oficiálně prodává, jen o tom málokdo ví.

RedMagic znovu vládne, vodní chlazení funguje

Herní telefon RedMagic 11 Pro+ dosáhl v prosinci průměrného skóre 4 118 828 bodů, což je zhruba o 40 tisíc bodů víc než druhý iQOO 15. Na první pohled to vypadá jako zanedbatelný rozdíl, ale v kontextu toho, že RedMagic je jediný telefon s pulsujícím vodním motorem v chladicím systému, je jasné, že investice do pokročilého chlazení má u benchmarkových maratonů měřitelný efekt.

ranking antutu

RedMagic dorazil začátkem listopadu a cílí na úzkou skupinu hráčů, kteří chtějí maximální výkon za každou cenu. Pro běžného uživatele je rozdíl mezi 4,1 a 4,0 miliony bodů stejně nepodstatný – oba telefony zvládnou vše bez zaváhání.

Snapdragon válcuje, MediaTek klesl

Listopadový žebříček ještě patřil z velké části čipům MediaTek Dimensity 9500, které obsadily druhé a třetí místo. V prosinci je situace jiná – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 dominuje prvním osmi pozicím, MediaTek se dostal jen na šestou a sedmou příčku s telefony Vivo X300 Pro (4 031 744 bodů) a Oppo Find X9 Pro (4 023 008 bodů).

Není to tak, že by MediaTek vyrobil špatný čip. Jen má smůlu v tom, že Qualcomm letos skutečně odvedl skvělou práci. Snapdragon 8 Elite Gen 5 nabízí nejen vyšší výkon, ale také lepší energetickou efektivitu, což se projevuje i v reálném používání, ne jen v syntetických benchmarcích.

Kompletní top 10 za prosinec 2025

Pro úplnost přikládám celý žebříček s průměrným skóre:

  1. RedMagic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5) – 4 118 828 bodů
  2. iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) – 4 078 562 bodů
  3. OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) – 4 073 184 bodů
  4. Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) – 4 066 017 bodů
  5. Honor Win (Snapdragon 8 Elite Gen 5) – 4 054 673 bodů
  6. Vivo X300 Pro (Dimensity 9500) – 4 031 744 bodů
  7. Oppo Find X9 Pro (Dimensity 9500) – 4 023 008 bodů
  8. Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) – 3 948 065 bodů
  9. Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) – 3 937 325 bodů
  10. Nubia Z80 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5) – 3 856 452 bodů

Oproti listopadovému žebříčku se do top 10 dostala Nubia Z80 Ultra, zatímco Redmi K90 Pro Max vypadlo. Rozdíl mezi prvním a desátým místem je přitom přes 260 tisíc bodů, což je v praxi stále zanedbatelné.

Řešíte při výběru telefonu skóre v AnTuTu?

Zdroj: Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
