AnTuTu zveřejnilo seznam nejvýkonnějších telefonů za měsíc červenec

Většina nejvýkonnějších chytrých telefonů s operačním systémem Android, využívá čipset Snapdragon 865 či jeho Plus variantu. Hrubý výkon se však může lišit v závislosti na daném telefonu a to i přesto, že mají stejný čipset i třeba kapacitu RAM. AnTuTu nyní zveřejnilo seznam nejvýkonnějších telefonů za měsíc červenec. Jedná se o všechny telefony testované od 1. do 31. července. Starší modely v tomto seznamu tedy nenaleznete.

AnTuTu seznam nejvýkonnějších telefonů – červenec

Uvedené skóre bylo naměřeno skrz benchmark AnTuTu 8 a pokud měl daný telefon více variant, je zde zveřejněna ta, která dosáhla na nejvyšší skóre. Všechny telefony, které můžete vidět v tabulce níže využívají právě Snapdragon 865 a nejméně 8 GB RAM. Většina z nich však disponuje 12 GB RAM. Vůbec nejvýkonnějším telefonem se stal Oppo Find X2 Pro a hned za ním se umístila klasická verze.

Na třetím místě je pak Redmi K30 Pro a za ním Xiaomi Mi 10 Pro. Prvním čtyřem telefonům se podařilo překonat hranici 600 000 bodů, což je opravdu slušný výkon. Je jasné, že skóre v benchmarku není vše a záleží, jak je telefon odladěn a jak funguje v praxi. Tato čísla nám dávají pouze hrubý výpočetní výkon.

Jaké skóre má v AnTuTu váš telefon?

Zdroj: gsmarena.com