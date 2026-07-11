Samsung nechce jen telefony. Láká ho zakázka na AI čip od Anthropicu Hlavní stránka Zprávičky Anthropic, tvůrce AI modelu Claude, podle serveru The Information jedná se Samsungem o výrobě vlastního AI čipu Jde zatím o rané fáze — účel čipu, jeho výkon ani nasazení nejsou rozhodnuté Pro Samsung by šlo o prestižního zákazníka v souboji s tchajwanskou TSMC Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Samsung neznáte jen jako výrobce telefonů, ale i jako obří továrnu na čipy. A právě téhle role se týká čerstvá zpráva serveru The Information: firma Anthropic, která stojí za AI modelem Claude, prý s Korejci jedná o výrobě vlastního čipu pro umělou inteligenci. Zdůrazněme hned, že jde o velmi ranou fázi — ale i tak jde o zajímavý střípek do skládačky, kam míří celý obor. Proč vlastní čip? Kvůli Nvidii Samsung jako továrna, ne jako výrobce telefonů Podepsaný zákazník ještě není hotový čip Proč vlastní čip? Kvůli Nvidii Důvod je prostý a jmenuje se Nvidia. Ta podle odhadů drží kolem 74 % trhu s čipy pro umělou inteligenci, takže jednomu dodavateli visí na rtech ceny celého odvětví. Vyvinout si vlastní křemík ušitý na míru vlastním modelům je jeden z mála způsobů, jak se z téhle závislosti vymanit — a zároveň srazit náklady, které s během obřích AI modelů rostou. Anthropic navíc není první. Jeho rival OpenAI minulý měsíc s Broadcomem představil vlastní čip pro inferenci s názvem Jalapeño, který má nabízet lepší výkon na watt než konkurence. Samsung jako továrna, ne jako výrobce telefonů Proč zrovna Samsung? Podle úniků Anthropic láká jeho 2nm výrobní proces a pokročilé pouzdření čipů. Svou roli hraje i to, že se Samsung už dřív zapojil jako strategický partner do velkého investičního kola Anthropicu — a jako jediný ze zúčastněných výrobců pamětí má vlastní továrny na výrobu čipů. Pro Korejce by přitom šlo o mnohem víc než o jednu zakázku: prestižní AI klient je přesně to, čím se snaží dohnat dominantní tchajwanskou TSMC, která špičkovou výrobu čipů dlouhodobě ovládá. Podepsaný zákazník ještě není hotový čip Než z toho ale uděláme hotovou věc, patří sem pořádná dávka opatrnosti. Žádný návrh ani smlouva zatím neexistují a Anthropic se k Samsungu oficiálně nevyjadřuje — jen opakuje, že jeho páteří zůstává mix čipů od Amazonu, Googlu a Nvidie. Jednání navíc nejsou exkluzivní; ve hře jsou prý i Microsoft a britský startup Fractile. Signálem, že to firma myslí vážněji než jako pouhé úvahy, je nedávné najmutí inženýra, který dřív pomáhal stavět vlastní čip právě v OpenAI. Pro nás jako uživatele je to zpráva spíš z pozadí, ale ne bezvýznamná. Ukazuje, jak moc se dnes o výrobní kapacity bojuje — a stejný hlad po pamětech a čipech se propisuje i do cen elektroniky, kterou nosíme v kapse. Prospěje trhu, když si každá AI firma postaví vlastní čip, nebo je to jen další závislost? Zdroj: The Information, TechCrunch, Reuters Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Anthropic čip Claude Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025