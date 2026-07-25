Anthropic vydal Claude Opus 5. Stojí polovinu toho co Fable 5 a v některých testech jej překonává Hlavní stránka Zprávičky Anthropic vydal Claude Opus 5, druhý model řady 5 za necelé dva měsíce Stojí polovinu toho co vlajkový Fable 5, přesto ho v části testů překonává Oproti Fable navíc nepodléhá povinnému uchovávání dat a má výrazně mírnější bezpečnostní filtry Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva V hierarchii jazykových modelů platí jednoduché pravidlo: čím dražší, tím chytřejší. Anthropic si ho dnešním vydáním Claude Opus 5 trochu rozbil o koleno. Nový model stojí 5 dolarů za milion vstupních a 25 dolarů za milion výstupních tokenů (orientačně 105 a 525 Kč), tedy přesně polovinu toho, co si firma účtuje za vlajkový Fable 5. A v části vlastních testů ten dražší model poráží. Levnější sourozenec, který přerostl vlajkovou loď Model, který si dopsal vlastní nástroj Méně brzd než u dražšího modelu Levnější sourozenec, který přerostl vlajkovou loď Anthropic uvádí Opus 5 jako nový standard pro programování a znalostní práci. Na benchmarku Frontier-Bench v0.1 podle firmy víc než zdvojnásobuje výkon předchozího Opusu 4.8, a to při nižší ceně za úlohu. Na testu počítačového ovládání OSWorld 2.0 překonává nejlepší výsledek Fable 5 při zhruba třetinových nákladech. A na ARC-AGI 3, který měří řešení dosud neviděných problémů, má být trojnásobně úspěšnější než druhý model v pořadí. Tady patří obligátní připomínka: všechna tato čísla pocházejí z grafů, které si Anthropic sestavil sám. Nezávislé ověření zatím není k dispozici a u benchmarků obecně platí, že si každý výrobce vybírá ty, ve kterých vypadá dobře. Poměr cena/výkon je nicméně natolik vychýlený, že se dá čekat rychlé přeskupení uživatelů směrem k levnějšímu modelu. Opus 5 se zároveň stává výchozím modelem pro předplatné Claude Max a nejsilnějším dostupným v tarifu Pro. Nabízí kontextové okno 1 milion tokenů, maximální výstup 128 tisíc tokenů a znalostní uzávěrku ke květnu 2026. K dispozici je i režim Fast, který běží zhruba 2,5× rychleji za dvojnásobnou cenu. Model, který si dopsal vlastní nástroj Zajímavější než tabulky jsou konkrétní příklady, kterými se Anthropic chlubí. V jedné testovací úloze dostal model výkres strojní součástky s úkolem přepsat ji do 3D modelu ve FreeCADu – ovšem záměrně bez možnosti si výkres prohlédnout. Opus 5 si proto napsal vlastní pipeline pro počítačové vidění, geometrii vytáhl přímo z pixelů a součástku zrekonstruoval. Podle firmy to opakovaně nezvládl žádný konkurenční model ani na pět pokusů. Podobný vzorec se opakuje i jinde. U reálné chyby v populárním správci balíčků našel model příčinu a opravil okrajový případ, který komunitní záplata přehlédla. Konkurenční model podle Anthropicu ošetřil jen symptom a chybu prohlásil za vyřešenou. Nová vlastnost se tedy jmenuje ověřování vlastní práce – model se místo odevzdání prvního výsledku vrací a kontroluje, jestli něco skutečně funguje. Méně brzd než u dražšího modelu Praktický důvod, proč může být Opus 5 přitažlivější než Fable 5, leží mimo výkon. Fable a Mythos podléhají třicetidenní politice uchovávání dat, což části uživatelů vadí – Opus 5 stejně jako jeho předchůdce pod tento režim nespadá. K tomu má výrazně volnější bezpečnostní klasifikátory: Anthropic odhaduje, že u Opusu 5 zasáhnou zhruba o 85 % méně často než u Fable. Omezení ale nezmizela. Model smí hledat zranitelnosti ve zdrojovém kódu, zablokované zůstává skenování binárek, penetrační testování a tvorba exploitů. Nově se ovšem zablokovaný dotaz nemusí vracet jako chyba – v beta funkci Automatic Fallbacks se přesměruje na slabší model, který na něj odpoví. Tempo vydávání stojí za povšimnutí samo o sobě. Opus 4.8 vyšel 28. května, Mythos 5, Fable 5 a Sonnet 5 v červnu, Opus 5 přichází v červenci. Za necelé dva měsíce tak Anthropic obměnil prakticky celé portfolio a jediným modelem, který na pětkovou generaci teprve čeká, zůstává odlehčený Haiku. Platili byste si za nejdražší model, když ten levnější zvládne totéž? Zdroj: Anthropic Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Anthropic Claude Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. 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