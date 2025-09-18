Anker překvapil projektory s netradičním řešením zvuku. Jeden má odnímatelný reproduktor, druhý sází na překlápěcí mechanismus Hlavní stránka Zprávičky Anker představil projektor Nebula P1 s odnímatelným reproduktorem za 719 dolarů Model P1i nabídne překlápěcí reproduktory pro flexibilní ozvučení prostoru Značka Nebula se oficiálně stává součástí rodiny soundcore Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Společnost Anker odhalila dva nové projektory ze série Nebula, které se od konkurence odlišují neobvyklým řešením reproduktorů. Model Nebula P1 disponuje odnímatelným reproduktorem, zatímco Nebula P1i vsází na překlápěcí konstrukci zvukového systému. Oba přístroje se na trh dostanou pod hlavičkou soundcore. Nebula P1 s modulárním reproduktorem Hlavní novinkou je Nebula P1, který Anker označuje za první přenosný projektor s odnímatelným reproduktorem. Toto řešení umožňuje používat zvukovou jednotku samostatně nebo ji umístit do optimální pozice pro lepší prostorový zvuk. Projektor bude k dispozici od 6. října 2025 za předprodejní cenu 719 dolarů, což v přepočtu činí bezmála 15 tisíc korun. Z dostupných obrázků je patrné, že Nebula P1 má „na výšku“ orientovaný design s výrazným objektivem na přední straně. Reproduktor tvoří samostatnou jednotku, která se k projektoru připojuje magneticky nebo mechanicky. Anker zatím nezveřejnil technické parametry jako rozlišení, svítivost nebo podporované formáty. Nebula P1i s flexibilními reproduktory Druhým představeným modelem je Nebula P1i, který disponuje překlápěcími reproduktory. Ty lze nastavit do různých úhlů podle potřeby ozvučení místnosti. Toto řešení má zajistit optimální distribuci zvuku bez ohledu na umístění projektoru v prostoru. Ani u modelu P1i výrobce neprozradil detailní specifikace. Z vizuálních materiálů je zřejmé, že projektor dostane menší tělo s integrovanými reproduktory po stranách těla přístroje. Cena a datum uvedení zatím nebyly oznámeny. Anker láká na štědré bonusy K projektoru P1 Anker nabídne několik bonusů pro první zákazníky: kromě slevy 80 dolarů dostanou také projekční plátno v hodnotě 169 dolarů a dvojnásobné kredity v hodnotě 15 dolarů. Společnost garantuje bezplatnou dopravu, 30denní možnost vrácení a doživotní zákaznickou podporu. Oba projektory cílí na uživatele, kteří hledají flexibilní řešení domácího kina s možností přenášení Zda se novinky dostanou na český trh, zatím není jasné. Co říkáte na projektory s modulárními reproduktory? Zdroj: Anker O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář anker projektor Mohlo by vás zajímat Xiaomi předvedlo další domácí projektor! Tenhle má vyšší jas a silnější reproduktory Adam Kurfürst 31.12.2024 Xiaomi Xming Q5 Neo: Kompaktní projektor s otočným kloubem překvapí cenou i výbavou Jakub Kárník 12.11.2024 Zapomeňte na klíče! Tento chytrý zámek vás pozná podle dlaně Adam Kurfürst 15.12.2024 LIDL nabízí nejlevněji v ČR parádní projektor PHILIPS s Androidem Marek Houser 15.2.2022 V LIDLu koupíte přenosný Android projektor s až 200" obrazem Jakub Kárník 28.9.2023 Xiaomi představilo extrémně levný projektor! Nabízí až 110palcový obraz Jakub Kárník 14.9.2024