TOPlist

Anker překvapil projektory s netradičním řešením zvuku. Jeden má odnímatelný reproduktor, druhý sází na překlápěcí mechanismus

  • Anker představil projektor Nebula P1 s odnímatelným reproduktorem za 719 dolarů
  • Model P1i nabídne překlápěcí reproduktory pro flexibilní ozvučení prostoru
  • Značka Nebula se oficiálně stává součástí rodiny soundcore

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
18.9.2025 12:00
Ikona komentáře 0
Anker soundcore Nebula P1 oficialni

Společnost Anker odhalila dva nové projektory ze série Nebula, které se od konkurence odlišují neobvyklým řešením reproduktorů. Model Nebula P1 disponuje odnímatelným reproduktorem, zatímco Nebula P1i vsází na překlápěcí konstrukci zvukového systému. Oba přístroje se na trh dostanou pod hlavičkou soundcore.

Nebula P1 s modulárním reproduktorem

Hlavní novinkou je Nebula P1, který Anker označuje za první přenosný projektor s odnímatelným reproduktorem. Toto řešení umožňuje používat zvukovou jednotku samostatně nebo ji umístit do optimální pozice pro lepší prostorový zvuk. Projektor bude k dispozici od 6. října 2025 za předprodejní cenu 719 dolarů, což v přepočtu činí bezmála 15 tisíc korun.

Anker soundcore Nebula P1 render zepredu

Z dostupných obrázků je patrné, že Nebula P1 má „na výšku“ orientovaný design s výrazným objektivem na přední straně. Reproduktor tvoří samostatnou jednotku, která se k projektoru připojuje magneticky nebo mechanicky. Anker zatím nezveřejnil technické parametry jako rozlišení, svítivost nebo podporované formáty.

Nebula P1i s flexibilními reproduktory

Druhým představeným modelem je Nebula P1i, který disponuje překlápěcími reproduktory. Ty lze nastavit do různých úhlů podle potřeby ozvučení místnosti. Toto řešení má zajistit optimální distribuci zvuku bez ohledu na umístění projektoru v prostoru.

Anker soundcore Nebula P1i oficialni

Ani u modelu P1i výrobce neprozradil detailní specifikace. Z vizuálních materiálů je zřejmé, že projektor dostane menší tělo s integrovanými reproduktory po stranách těla přístroje. Cena a datum uvedení zatím nebyly oznámeny.

Anker láká na štědré bonusy

K projektoru P1 Anker nabídne několik bonusů pro první zákazníky: kromě slevy 80 dolarů dostanou také projekční plátno v hodnotě 169 dolarů a dvojnásobné kredity v hodnotě 15 dolarů. Společnost garantuje bezplatnou dopravu, 30denní možnost vrácení a doživotní zákaznickou podporu.

Oba projektory cílí na uživatele, kteří hledají flexibilní řešení domácího kina s možností přenášení Zda se novinky dostanou na český trh, zatím není jasné.

Co říkáte na projektory s modulárními reproduktory?

Zdroj: Anker

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi Smart Projector L1 Pro

Xiaomi předvedlo další domácí projektor! Tenhle má vyšší jas a silnější reproduktory

Adam Kurfürst
31.12.2024

Xiaomi Xming Q5 Neo: Kompaktní projektor s otočným kloubem překvapí cenou i výbavou

Jakub Kárník
12.11.2024

Zapomeňte na klíče! Tento chytrý zámek vás pozná podle dlaně

Adam Kurfürst
15.12.2024
LIDL PHILIPS Android TV projektor NeoPix Ultra 2TV+

LIDL nabízí nejlevněji v ČR parádní projektor PHILIPS s Androidem

Marek Houser
15.2.2022
lidl malý přenosný projektor android

V LIDLu koupíte přenosný Android projektor s až 200" obrazem

Jakub Kárník
28.9.2023
redmi projektor full hd

Xiaomi představilo extrémně levný projektor! Nabízí až 110palcový obraz

Jakub Kárník
14.9.2024