Nová sluchátka Anker mají krabičku s obřím displejem, která umí dělat poznámky ze schůzí. V Česku stojí přes 6 tisíc Sluchátka Anker soundcore Liberty 5 Pro Max dorazila do Česka s cenou 6 490 Kč v černé a zlaté variantě Nabíjecí pouzdro nese 1,78″ AMOLED displej a sluchátka umí v reálném čase přepisovat a shrnovat schůzky pomocí AI Výdrž činí 28 hodin s pouzdrem při zapnutém ANC, sluchátka kryje odolnost IP55 a Bluetooth 6.1 Adam Kurfürst Publikováno: 24.5.2026 22:10 Bezdrátová sluchátka už dávno nejsou jen na poslech hudby. Výrobci do nich cpou senzory tepu, překladače i hlasové asistenty a snaží se z nich udělat něco jako malý počítač do ucha. Anker jde s modelem soundcore Liberty 5 Pro Max ještě o krok dál: nabíjecí pouzdro dostalo dotykový AMOLED displej a navíc dovede nahrát, přepsat a shrnout celou poradu nebo přednášku. Novinka, kterou výrobce uvedl teprve před pár dny, se už objevila i na českém trhu, a to za 6 490 Kč. Pouzdro s displejem a AI zapisovač schůzek Čisté hovory a silné potlačení hluku Zvuk, výdrž a odolnost Cena, dostupnost a pro koho dávají smysl Pouzdro s displejem a AI zapisovač schůzek Hlavním lákadlem je 1,78″ AMOLED displej zabudovaný přímo do nabíjecího pouzdra. Skrz něj lze přepínat režimy potlačení hluku, spouštět nahrávání nebo měnit nastavení sluchátek, aniž byste sahali po telefonu. Pouzdro navíc podporuje vlastní tapety, takže si jeho vzhled můžete přizpůsobit přes aplikaci Soundcore. Druhou výraznou funkcí je AI zapisovač. Sluchátka dokážou v reálném čase přepisovat schůzky, přednášky i rozhovory a následně z nich vygenerovat shrnutí s klíčovými body a úkoly. Podle výrobce vám to ušetří zhruba 10 až 15 minut na každou hodinu schůzky. Funkce spolupracuje s iOS, Androidem i počítači a data se synchronizují do telefonu přes appku Soundcore. Tady je ale potřeba zpozornět. Přepis probíhá v cloudu a podporuje 154 jazyků. Anker sice tvrdí, že nad svými daty máte plnou kontrolu a můžete je kdykoli smazat, přesto jde o nahrávky odeslané na servery třetí strany. Druhým háčkem je dostupnost: zdarma je AI zapisovač jen do 120 minut měsíčně po dobu 24 měsíců, za delší používání si výrobce účtuje příplatek. Sluchátka s displejem tak nejsou jednorázová investice, ale částečně i služba s limitem. Čisté hovory a silné potlačení hluku O zvuk i zpracování hlasu se stará čip Anker Thus, který má podle výrobce 150× vyšší výpočetní výkon než předchozí generace. Pro hovory sluchátka kombinují osm mikrofonů a dva snímače hlasových vibrací doplněné o AI model. Soundcore uvádí, že vás bude protistrana slyšet i v hlučném prostředí přesahujícím 100 dB. Příbuzný model Liberty 5 Pro navíc získal v dubnu 2026 zápis do Guinnessovy knihy rekordů za nejvyšší naměřenou kvalitu řeči u TWS sluchátek a Pro Max používá stejné jednotky. Potlačení okolního hluku zajišťuje Adaptive ANC 4.0. Osm senzorů podle Ankeru zpracuje přes 384 000 zvukových signálů za sekundu a systém se průběžně přizpůsobuje prostředí. Výrobce mluví o až 100% účinnějším ANC oproti předchozímu vlajkovému modelu Liberty 4 Pro – jde ovšem o tvrzení samotného Ankeru, nikoli o nezávislé měření. Nechybí ani transparentní režim, díky kterému zaslechnete okolí bez sundání sluchátek. Zvuk, výdrž a odolnost Uvnitř najdeme 9,2mm měniče s membránou z vlny a papíru. Zvuk si lze přizpůsobit přes funkci HearID 5.0, která otestuje váš sluch a vytvoří individuální ekvalizér. AI Audio Enhancer pak podle výrobce omezuje ztrátu kvality při bezdrátovém přenosu až o 65 %. Sluchátka zvládají i prostorový zvuk Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy. Co se týče baterie, se zapnutým ANC vydrží samotná sluchátka 6,5 hodiny a s nabíjecím pouzdrem celkem 28 hodin. Při vypnutém potlačení hluku se hodnoty zvedají na 12, respektive 50 hodin. Funguje i rychlé dobíjení – pět minut v pouzdru přidá zhruba čtyři hodiny přehrávání. Spojení obstarává Bluetooth 6.1 s možností připojení až tří zařízení současně a automatickým přepínáním mezi nimi. Sluchátka váží 5,5 gramu, mají krytí IP55 proti potu a stříkající vodě a ovládat je lze i 20 hlasovými příkazy, které fungují offline. Cena, dostupnost a pro koho dávají smysl Liberty 5 Pro Max se v Česku zatím prodávají za 6 490 Kč ve dvou barvách – černé a zlaté. Novinku jsme zatím našli pouze u omezeného množství prodejců, například Alza je ve svém katalogu nemá. Pravděpodobně se ale postupně dostanou i do dalších e-shopů. Za 6 490 Kč nejde o levná sluchátka a klíčová otázka zní, zda doceníte to, čím se liší od konkurence. AMOLED displej na pouzdře se může tvářit zajímavě, ale eventuálně možná zjistíte, že jej nevyužijete, a AI přepis schůzek ocení hlavně lidé, kteří tráví dny na poradách, studenti na přednáškách nebo novináři u rozhovorů – tedy ti, pro koho je shrnutí mluveného slova reálná úspora času. Kdo chce ale jen pořádně hrající sluchátka se silným ANC, zaplatí si tu navíc za funkce, které možná nikdy nevyužije, a navrch řeší cloudový přepis s měsíčním limitem. Dali byste si do uší sluchátka, která vám přepíšou celou schůzku? Zdroj: Anker 