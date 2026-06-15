Nabíjecí stanice Anker se solárními panely zlevnila o tisíce. Nabízí výkon až 600 W a spoustu výstupů Hlavní stránka Zprávičky Anker SOLIX C300X je přenosná nabíjecí stanice s kapacitou 288 Wh, výkonem 300 W (krátkodobě až 600 W) a osmi výstupy S kódem ALZADNY30 stojí 6 713 Kč místo běžných 9 590 Kč (sleva 2 877 Kč) V balení je navíc skládací 60W solární panel PS60 a podle Alzy jde zatím o nejnižší cenu této sady Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Spolehlivý zdroj elektřiny mimo zásuvku obvykle něco stojí – u téhle sady ale cena výrazně klesla. Anker SOLIX C300X se solárním panelem PS60 spadl s kódem ALZADNY30 na 6 713 Kč místo běžných 9 590 Kč. Stanice láká na krátkodobý výkon až 600 W a celkově osm výstupů. CHCI TUTO STANICI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete zálohu energie na chatu, kemp a cesty a napájet elektroniku i menší spotřebiče.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete pohánět energeticky náročné spotřebiče nebo počítáte se solárním dobíjením jako hlavním zdrojem.💡 Za 6 713 Kč dostanete elektrárnu i solární panel v jedné sadě za nejnižší cenu, jakou ji Alza zatím měla. Proč je tahle elektrárna zajímavá Tahle přenosná elektrárna Anker řeší situace, kdy potřebujete elektřinu tam, kde není zásuvka – na chatě, v kempu, v autě nebo při výpadku proudu doma. Srdcem je baterie LiFePO4 o kapacitě 288 Wh s deklarovanou životností přes 3 000 nabíjecích cyklů, kterou výrobce přepočítává až na 10 let běžného používání. Oproti levným powerbankám tu navíc dostanete dvě klasické 230V zásuvky, takže napájíte i spotřebiče, které přes USB nedobijete. A protože je v balení i skládací 60W solární panel, můžete energii doplňovat přímo ze slunce. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Stálý výstupní výkon je 300 W, krátkodobě až 600 W díky technologii SurgePad – to stačí na notebook, světla, projektor, malou lednici nebo nářadí s nižším příkonem. Energii rozvádí osm výstupních portů včetně obousměrného USB-C s výkonem 140 W, dvou AC zásuvek, USB-A a 12V autozásuvky. Nabíjení je rychlé: ze sítě na 100 % za zhruba 70 minut, případně přes výkonný USB-C. Bonusem je UPS režim s přepnutím za 10 ms, který udrží v chodu citlivá zařízení (třeba CPAP přístroj nebo síťový disk) i při náhlém výpadku. Stav baterie i nabíjení přitom sledujete v aplikaci Anker přes Wi-Fi nebo Bluetooth. KOUPIT ZA 6 713 KČ Praktická stránka: výdrž, přenosnost, panel Stanice váží 4 kg a měří 24 × 16,4 × 16,1 cm, takže ji bez problému přenesete jednou rukou nebo uložíte do batohu. Přibalený panel PS60 se složí do velikosti A4, váží jen 1,77 kg a má krytí IP68, takže mu nevadí déšť ani prach. Konstrukce stanice je dělaná do terénu – odolné unibody tělo a aktivní řízení teploty, které podle výrobce hlídá baterii až 100× za vteřinu. Pro představu o reálné výdrži: na jedno nabití zvládne dobít telefon zhruba 20×, notebook asi 5×, mini lednici pohánět kolem 6,5 hodiny nebo projektor přibližně 4,5 hodiny. Na co si dát pozor Pár věcí je dobré vědět dopředu. Kapacita 288 Wh a výkon 300 W jsou dimenzované na elektroniku a menší spotřebiče – varnou konvici, fén ani výkonnější mikrovlnku tu nerozjedete, na to je potřeba větší model. Pozor také na solární nabíjení: stanice umí přijmout až 100 W ze solárního vstupu, ale přibalený panel má jen 60 W, takže slibované „dobití za 3 hodiny“ platí spíš pro silnější panel a ideální podmínky – v praxi počítejte s delším časem. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY30 Kdy to smysl nedává Pokud chcete napájet energeticky náročné spotřebiče (ohřev vody, topení, většinu kuchyňských přístrojů), tahle třída elektrárny na to nestačí – mrkněte po modelech s výkonem 1 000 W a víc. Stejně tak pokud řešíte vícedenní provoz mimo síť, kapacita 288 Wh se vyčerpá poměrně rychle a dává smysl sáhnout po vyšší řadě. A pokud už solární panel doma máte, zvažte, jestli se vyplatí připlácet za celou sadu, nebo pořídit jen samotnou stanici. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 6 713 Kč s kódem ALZADNY30 dostanete kompletní sadu – přenosnou elektrárnu 288 Wh se dvěma 230V zásuvkami a k tomu 60W solární panel. Proti běžným 9 590 Kč i proti poslední akci za 8 899 Kč jde o citelně nižší cenu a zároveň nejnižší částku, za jakou stanici Alza zatím nabízela. Pro kempování, chatu, zálohu citlivých zařízení nebo práci v terénu je to vyvážená volba; jen nečekejte, že utáhne energeticky náročné domácí spotřebiče. Pokud vás zrovna tahle sada nezaujala, ale záložní zdroj nebo nabíjení do terénu hledáte, mrkněte i na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné elektrárny, powerbanky i solární panely. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob. CHCI TUTO SADU Berete přenosnou elektrárnu spíš jako zálohu pro domácnost, nebo na kempování a cesty? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce anker nabíjecí stanice Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. 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