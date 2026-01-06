Vynikající powerbanka s 200W výkonem podstatně zlevnila! Anker Prime si poradí s notebookem a má přehledný displej Hlavní stránka Zprávičky Prémiová powerbanka Anker Prime s kapacitou 20 000 mAh a výkonem 200W stojí nyní 2 274 Kč Nabízí 3 výstupy (2× USB-C, 1× USB-A), displej s informacemi a zvládne napájet i notebook Původně stála 3 790 Kč – kapacita 74Wh umožňuje vzít ji do letadla Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Powerbanka, která nabije i notebook? Anker Prime 20000mAh patří mezi nejvýkonnější powerbanky na trhu s celkovým výkonem 200 W. Původně stála 3 790 Kč, nyní ji na Alze seženete za 2 274 Kč s kódem VYPRODEJ40. 200W výkon a 3 porty Anker Prime nabízí 2× USB-C a 1× USB-A port. Každý USB-C zvládne až 100 W, což stačí na rychlé nabíjení MacBooků Pro nebo herních notebooků. Celkový výkon 200 W znamená, že můžete nabíjet dva notebooky současně – každý dostane až 100 W. Jiří z Prahy potvrzuje: „Zvládne napájet v pohodě notebook Lenovo L14 – 3,6 hodiny na práci a net.“ Jaromír z Říčan dodává: „Utáhne i noťas. Nejvíc mě baví, že mohu kontrolovat, jak rychle se zařízení nabíjí.“ Displej s reálnými informacemi Zapomeňte na blikající LED diody. Anker Prime má přehledný displej, který ukazuje zbývající kapacitu v procentech, aktuální výstupní výkon ve wattech a odhadovaný čas do nabití. Jeden zákazník to označil za „powerbanku 21. století“ – a má pravdu. Samotná powerbanka se nabíjí výkonem až 100 W přes USB-C. Plné nabití zabere 1 hodinu 15 minut. V balení najdete 60cm USB-C kabel. ANKER PRIME ZA 2 274 KČ Kapacita a cestování letadlem Kapacita 20 000 mAh odpovídá přibližně 74 Wh, což je pod limitem 100 Wh pro příruční zavazadla v letadle. Martin z Prahy potvrzuje: „Může se s ní do letadla.“ To je důležitý detail pro časté cestovatele. Co to znamená v praxi? iPhone 15 Pro Max nabijete zhruba 3-4×, Samsung Galaxy S24 Ultra podobně. Pro koho je powerbanka vhodná? Anker Prime za 2 274 Kč cílí na náročné uživatele, kteří potřebují nabíjet notebooky a více zařízení současně. Displej, 100W nabíjení a prémiové zpracování ospravedlňují vyšší cenu. Anonymní zákazník to shrnuje: „Top produkt. Nejlepší powerbanka, co jsem měl. Konečně powerbanka 21. století.“ KOUPIT ANKER PRIME Na co si dát pozor? Hmotnost 545 g – několik recenzentů zmiňuje váhu jako minus. Vojtěch z Kladna upozorňuje, že se „lehce poškrábe“. Martin z Prahy měl zajímavou zkušenost: „Přišla prázdná a zobrazovala hlášky, že ji mám okamžitě přestat používat. První nabití nebylo možné běžnou nabíječkou – musel jsem použít 65W k notebooku. Od té doby funguje bez problémů.“ Používáte powerbanku na nabíjení notebooku, nebo jen telefonu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza anker powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024